В Бурятии есть угроза подтопления завода по розливу воды из подземного Байкала

Завод расположен недалеко от Байкала, но разливает артезианскую воду под брендом «Туркинская»



В Бурятии в результате зажорных явлений (шуга) на притоке Байкала реке Турка наблюдается подъем уровня воды. Информация об этом поступила накануне вечером, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Угрозы подтопления жилых домов в селе Турка (административный центр особой экономической зоны «Байкальская гавань») нет, так как они находятся на возвышенности.



Расстояние от берега до цеха по розливу воды 150 метров. Местная администрация ведет мониторинг ситуации. Для оценки обстановки к месту направлены работники местной пожарной части. В случае ухудшения обстановки, для отсыпки территории имеется бульдозер и погрузчик.



Завод по розливу воды в Турке запущен в 2016 году компанией «Байкал-Экспорт». Предприятие производит бутилированную питьевую артезианскую воду, которая добывается из подземного Байкала с глубины 103 метра. Вода не подвергается дополнительной очистке, не обогащается макро и микроэлементами.



Фото: baikalburwater.ru

