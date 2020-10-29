В Улан-Удэ на 50 тыс руб оштрафовано «Первое коллекторское бюро»

Коллекторы взыскивали с горожанки чужой кредит, постоянно беспокоя ее по телефону



В Бурятии непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Из материалов административного дела выяснилось, что сотрудники «Первого коллекторского бюро» на протяжении двух лет досаждали улан-удэнку телефонными звонками и смс с требованием оплатить задолженность по кредитному договору, который она не оформляла. Женщина вынуждено обратилась в полицию, указав на лицо, которое предположительно могло получить заемные денежные средства на ее имя через интернет.



В отделении полиции были получены признательные показания, подтверждающие оформление договоров займа третьим лицом от имени заявительницы в микрофинансовой организации «Е-заем». После чего копии документов, подтверждающие это, отделение полиции направило в «Первое коллекторское бюро», но сотрудники общества продолжали беспокоить горожанку.



Женщина написала жалобу в службу судебных приставов на неправомерные действия коллекторов. По результатам проведенной проверки установлено превышение частоты звонков на телефонные номера. Всего за месяц представили агентства совершили около 24 телефонных звонков и направили 27 смс-сообщений.



На основании полученных доказательств сотрудники управления ФССП России по Бурятии составили в отношении общества протокол об административном правонарушении за нарушение совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юрлиц, ведущих работу по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.



Арбитражный суд Бурятии, изучив материалы дела, действия «Первого коллекторского бюро» признал незаконными и в качестве наказания назначил выплату административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.



Фото: fssp.gov.ru

