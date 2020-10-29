В Улан-Удэ «Уютный двор» стал умным

ТСЖ провело энергосберегающий капитальный ремонт своего дома



В Улан-Удэ ТСЖ «Уютный двор» в доме по улице Жердева, 108 провело энергосберегающий капитальный ремонт. Собственники накопили необходимую сумму на спецсчете и подали заявку на участие в государственной программе Фонда содействия реформированию ЖКХ для возмещения части расходов, сообщили в Ассоциации управляющих компаний и собственников жилья.



Основное преимущество энергоэффективных домов - это сохранение энергии за счет конструктивных изменений и модернизации систем дома. Жители самостоятельно могут регулировать микроклимат, автоматически поддерживать оптимальную температуру. Технологии позволяют жильцам экономить на оплате коммунальных услуг.



По условиям программы фонд компенсирует до 80% затрат, если при расчетах энергоэффективных мероприятий экономия составит не менее 10%.



Для экономии на услуге теплоснабжение в д. 108 по улице Жердева установили автоматическую систему регулирования температуры отопления.



«Система регулирует подачу тепла в квартиру в зависимости от температуры воздуха на улице и комфортной температуры в помещении, - отметил председатель правления ТСЖ «Уютный двор » Геннадий Бадмаев. - То есть, когда на улице температура понижается, то подача тепла увеличивается и, наоборот. В результате не происходит перерасход энергии, а полученное тепло используется максимально эффективно. Уже через год экономия энергии составит около 12%. Установка системы нам обошлась в 640 тысяч рублей, 80% от этой суммы нам вернут. Участвовать в программе дом может три раза. В дальнейшем мы планируем еще повышать энергоэффективность, уйдя от системы открытого водоразбора».



Фото: Ассоциация управляющих компаний и собственников жилья

