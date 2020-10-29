В Улан-Удэ 113 и 115 микрорайоны соединила новая дорога

Ее протяженность составляет 1,2 км





В Улан-Удэ появилась новая дорога в одной из активно застраиваемых жилых зон - от 113 до 115 квартала. Ее строительство проводилось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии города.

Подрядная организация ООО «Нардеван Строй» отремонтировала участок протяженностью 1,2 км. Дорожники проложили новую дорогу, установили с двух сторон тротуары, проложили дорожную разметку термопластиком и установили дорожные знаки.- Когда мы зашли, как таковой дороги здесь не было. Мы сделали новую дорогу - проложили двухслойный асфальтобетон, под ним - 40 см щебеночно-песчаного основания. Такие хорошие основания не делали раньше, - рассказал главный инженер «Нардеван Строй» Нима Чимитов.Дорога также обеспечивает подъезд от 113 квартала к детскому саду, который строится в 115 квартале. Автобусы по новой асфальтобетонной дороге ездят на полтора километра дальше, поэтому жителям 115 квартала теперь не придётся ходить пешком большие расстояния.Улан-Удэ участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 млн рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили в два раза больше – 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ