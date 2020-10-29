Глава Улан-Удэнского горсовета поддержал медиков

Чимит Бальжинимаев приобрел для них планшеты





Улан-Удэнский горсовет активно поддерживает медиков, которые противостоят эпидемии коронавируса. Депутаты регулярно делают это, как совместно, так и в индивидуальном порядке. Начиная с весеннего этапа распространения коронавируса, народные избранники помогают с медицинским оборудованием, питанием, медицинскими масками, все другим необходимым.

Что касается планшетов, то это не первые гаджеты, которые депутаты горсовета направили медикам. Ранее министерство здравоохранение, напомним, выходило на горсовет с просьбой приобрести смартфоны для поликлиник и мобильных групп. «Тогда буквально за сутки мы из личных средств собрали необходимую сумму, приобрели и передали их министерству здравоохранения», - вспоминает депутат.





Недавно глава горсовета депутат Чимит Бальжинимаев за свой счет приобрел и предоставил медикам Центра восточной медицины пять планшетов.«Ко мне обратились из центра с тем, что для более оперативной работы врачей в «красной зоне» им необходимы планшеты. Эти гаджеты удобны тем, что имеют большие экраны и врачам, которые одеты в специальные костюмы-«скафандры», очень удобно ими пользоваться при лечении пациентов. Я решил на личные средства купить для врачей несколько планшетов согласно техническим характеристикам, которые мне указали. Они были оперативно переданы руководству Центра восточной медицины», - рассказал Чимит Бальжинимаев.Как отметил депутат, никто не знает, сколько будет продолжаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции, и поэтому каждый, кто может, должен поддержать медиков, помочь создать им условия, которые бы облегчали работу, делали процесс более удобным, оперативным.«Мы все понимаем, как тяжело, как сложно работать медикам в наших коронавирусных госпиталях, и благодарны им за их самоотверженную работу. Депутаты всегда откликаются, всегда помогают и жителям Улан-Удэ (идет активная работа на округах) и медицинским учреждениям. Каждый из нас так или иначе уже столкнулся с коронавирусом. Заболели близкие, заболели знакомые», - сказал Чимит Бальжинимаев.Такая помощь будет оказываться на постоянной основе, пока коронавирус не побежден.Центр восточной медицины с самого начала был задействован в работе с коронавирусными больными. Там был организован обсерватор. А с мая начали лечить на стационарной основе. С 75 коек стационар центра вырос сначала до 110, потом до 170 коек. Сегодня на базе Центра восточной медицины лечатся 205 пациентов. Под размещение больных занята даже часть служебных помещений. Но в коридорах, конечно, пациентов не размещают.Сейчас это один из крупных ковидных госпиталей по лечению пациентов средней тяжести.«Условия работы медицинских организаций сегодня изменились. Новый регламент, новые реалии подталкивают к более широкому использованию цифровых технологий в работе ковидных госпиталей. В условиях пандемии запрещено проводить бумажный документооборот. Это справки, истории болезни, анализы. Даже ЭКГ сейчас невозможно читать, смотреть, как в доковидное время. Соответственно очень широко пользуемся гаджетами», - отметил главный врач Центра восточной медицины Баир Тугдумов.По словам руководителя, подаренные планшеты облегчили работу специалистов, находящихся в «красной зоне». Когда врач в противочумном костюме смотрит через очки, планшет, у которого большой экран, где можно увеличить шрифт – большое облегчение.«Посмотреть ЭКГ из «красной зоны» в чистую не набегаешься. С помощью планшетов можно посмотреть интересующую информацию, не выходя из «красной зоны» - по надежной, защищенной служебной сети. Отметить температуру, сатурацию, посмотреть динамику, сравнить. Лечение - это процесс. Что назначить, проанализировать состояние, что добавить, что прибавить. Пять новых планшетов уже помогают ковидным бригадам работать», - говорит главный врач.Количество людей, которым требуется медпомощь, увы, не снижается.«Но настроение у нас всех боевое. Никто не ушел, все в едином строю работают, у нас замечательный коллектив. Страха нет. Есть желание, чтобы это все закончилось и все вернулись к прежней жизни. Соскучились по прежней жизни, но путь пройдем до конца, свой долг выполним. Нагрузка большая, все устают, но всегда есть поддержка от нашего министра здравоохранения, которая всегда поддерживает наш центр и словом, и делом, на помощь приходят коллеги из других учреждений, приезжают. Сейчас приехали работать доктора из Прибайкальского, Курумканского районов, поддерживают депутаты, коммерческие компании», - высоко оценивает Баир Тугдумов сплоченность и взаимовыручку.В Центре восточной медицины, которому депутат Чимит Бальжинимаев подарил пять планшетов, уже излечили от коронавируса почти две тысячи больных. Собственно говоря, район, где находится центр, не входит в избирательный округ депутата Бальжинимаева. Просто глава горсовета в разговоре спросил, чем помочь, и центр ответил, что сейчас наиболее необходимы именно планшеты.Ну и что, что не на своем округе. Ведь горсовет представляет весь город. Центр восточной медицины тоже принимает к себе улан-удэнцев, не спрашивая, в каком микрорайоне они прописаны. «Мы все – жители Улан-Удэ», - говорит глава горсовета.«Выражаем большую благодарность всем людям, организациям, которые бескорыстно поддерживают, помогают врачам, медикам в это трудное время. Низкий поклон от нас», - поблагодарил всех через «Номер один» Баир Тугдумов.Фото: горсовет Улан-Удэ