Амбулаторные больные COVID-19 получат бесплатные лекарства

Об этом распорядился президент РФ, выделив 5 млрд рублей на препараты



Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно.



«Я уже говорил, правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер правительства РФ) сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», - цитирует Владимира Путина



«Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», - подчеркнул президент.



Напомним, что на данный момент в Бурятии действует региональное решение об обеспечении бесплатными лекарственными средствами пациентов с пневмониями, многодетных семей и пенсионеров, получающих лечение от COVID-19 на дому.



Фото: kremlin.ru



Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно.«Я уже говорил, правительство разработало предложения и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, они готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но, как Татьяна Алексеевна (Голикова, вице-премьер правительства РФ) сказала, речь идет о доступности лекарств. Это первая проблема. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме», - цитирует Владимира Путина РИА Новости «Обсуждалась цифра в 5 миллиардов с небольшим, я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно», - подчеркнул президент.Напомним, что на данный момент в Бурятии действует региональное решение об обеспечении бесплатными лекарственными средствами пациентов с пневмониями, многодетных семей и пенсионеров, получающих лечение от COVID-19 на дому.Фото: kremlin.ru