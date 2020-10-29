В Улан-Удэ у школы №57 появились новые беговые дорожки

Физкультурно-спортивный комплекс уже почти готов





В строящемся физкультурно-спортивном комплексе открытого типа у школы №57 в Улан-Удэ уложили резиновое покрытие беговых дорожек. Его строительство идет в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас ожидается поставка трибуны на 100 мест. Строительная готовность физкультурно-спортивного комплекса составляет 90%, сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.





Работу выполняет подрядная организация ООО «Байкальская индустриальная компания». Готово футбольное поле, площадка для уличных тренажеров, универсальная спортплощадка с ограждением и хоккейная коробка.В этом году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» в Улан-Удэ будут сданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в школах № 18, 22 и 57, стадион на территории СОК «Зорька» на Верхней Березовке. Уже готово мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в поселке Тулунжа. Всего на строительство данных объектов выделено более 127 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ