В Улан-Удэ Госстройжилнадзор проверяет строительство собора РПЦ

Работы по кладке наружных многослойных стен, облицовка куполов выполняются с надлежащим качеством
В Улан-Удэ сегодня началась плановая проверка строительства кафедрального собора Бурятской митрополии Русской православной церкви в парке им.С.Орешкова. Она продлится до 5 ноября, сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии.
Работы по кладке наружных многослойных стен, облицовка куполов выполняются с надлежащим качеством, уже отмечают специалисты. Между тем, окончание строительства кафедрального храма зависит от финансирования.
Напомним, на строительство объекта планируется потратить около 7,5 млрд рублей. В 2011 году был заложен первый камень в основание будущего храма. Он был освящен во имя Успения Божией Матери. В 2013 году в парке прошла торжественная литургия и молебен в честь начала строительства нового храма и дан старт строительству.
Однако сроки его строительства и благоустройства парковой территории затянулись, констатировали в начале этого года участники выездного совещания с участием представителей Русской православной церкви, членов правительства Бурятии и застройщика - ООО СТК «Вирамайнер». При самостоятельном привлечении спонсорских средств Бурятской митрополией на возведение кафедрального собора потребуется около 9 лет, что приводит к ежегодному удорожанию, сообщала пресс-служба правительства республики.
«На завершение строительства необходимо 260 миллионов рублей и это без росписи храма и отделки. Для того, чтобы запустить первый этап и закрыть тепловой контур, потребуется около 100 миллионов рублей. Будем рассматривать все варианты, чтобы найти возможность ускорить строительные работы», - сказал посетивший стройку глава Бурятии Алексей Цыденов.
В итоге сейчас меценатом возведения храма выступает ОАО «Хотьковский автомост», подрядчик строительства третьего моста через Уду в Улан-Удэ. Предприятие выделяет на достройку собора 100 миллионов рублей по просьбе главы Бурятии Алексея Цыденова.
Успенский кафедральный собор должен стать одним из значимых культурных объектов города. Собор будет вмещать 2 тысячи человек и представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом. Запланирован собор как трехпрестольный, также запланировано построить отдельный крестильный храм, библиотеку, воскресную школу, конференц-зал, трапезную, служебные помещения. Проектом предусмотрено масштабное озеленение и благоустройство прилегающей парковой территории на площади 4500 квадратных метров.
Фото: egov-buryatia.ru/rsgji
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