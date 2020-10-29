В Бурятии детский омбудсмен проверил жалобы о задержках выплаты пособия на третьего ребенка

Поступление средств из федерального бюджета ожидается 30 октября, в этот же день деньги будут зачислены в банки



В адрес уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Натальи Ганькиной поступило более 50 жалоб по поводу задержки в выплате пособия на третьего ребенка. Направлено обращение в министерство социальной защиты населения и прокуратуру Бурятии, сообщила пресс-служба детского омбудсмена.



Как сообщалось ранее, правительством России издано распоряжение о выделении регионам дополнительного финансирования для о выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей в объеме 2,58 млрд. рублей, в том числе 258 млн. рублей для Бурятии.



Министерство социальной защиты населения республики всю необходимую организационную работу провело, платежные документы по каждому получателю подготовлены.



Поступление средств из федерального бюджета ожидается 30 октября, в этот же день средства будут зачислены в оперативном порядке в кредитные учреждения. После проведения банковских операций – 2-3 ноября – деньги будут доступны получателям. Вопрос своевременности их получения поставлен на контроль.



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