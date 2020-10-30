Ковид в Бурятии выходит из-под контроля

Больные не могут дождаться врачей и купить себе лекарства





Ежедневные сводки заболевших COVID не радуют – количество больных растет, причем большими скачками. Количество занятых коек неумолимо приближается к 100%. Лежащие в коридорах больниц пациенты становятся обыденностью. Плюс ко всему в аптеках города дефицит лекарственных препаратов, в том числе и тех, которые выписывают при подтвержденном коронавирусе.

Читатели «Номер один» жалуются и на то, что ждать медпомощи приходится неделями. Скорая, «неотложка» сутками не приезжают, телефоны поликлиник постоянно заняты. Если в прошлую волну вирусной эпидемии работа здравоохранения в республике была отлажена относительно четко и строго, то во вторую волну все совсем иначе. Винить медиков, сражающихся с вирусом на передовой, конечно, нельзя. Но вот почему чиновники самого высокого уровня довели до того, что в стране, к примеру, повсеместно исчезли жизненно важные для тысяч людей лекарства, вопрос актуальный. Ведь предупреждения о наступлении второй волны эпидемии и даже ее примерные сроки были известны всем. Почему тогда не осуществлена нормальная подготовка и организация? К примеру, склады аптек не наполнены нужными при ковиде лекарствами?Журналист лично попробовал приобрести в аптеках градусник, противовирусные средства и антибиотики. «Кагоцел», «Арбидол», «Азитромицин», «Амоксиклав» - в ответ на наши вопросы в аптеках фармацевты только отрицательно качали головой. Градусник нам посоветовали купить в филиале известной сети аптек на другом конце города. Приехав по указанному адресу, нас вновь удивили отказом, объяснив, что компьютерная программа частенько дает сбои и нам дали устаревшую информацию. Отыскать градусник все-таки удалось, а вот с остальным списком было намного сложнее.Самое ужасное, что сейчас этот же квест проходят родственники, да и наверняка сами больные ковидом. Соблюдать правила самоизоляции и ждать по неделям приезда врачей пациенты не хотят. И начинают себя спасать сами.- У нас на работе заболел сотрудник, недавно и я почувствовал недомогание, поднялась температура. Позвонил в поликлинику, передал информацию, сказали - ждите. Через два дня я снова позвонил: на этот раз ответили в более грубой форме: «Ждите, сказали же вам, у нас 100 вызовов перед вами!». Но через три дня лихорадки и кашля я сам поехал и сдал анализы в платной клинике. Отдал 1800 рублей. ПЦР на ковид дал положительный результат, - рассказывает улан-удэнец Игорь Иванов.Упустим, как и где именно после этого Игорь получил список лекарств, которые ему необходимы сейчас, оговоримся, что найти удалось далеко не все. А антибиотики он взял в детской дозировке – все, что нашлось на полках аптек.- Я заболела десять дней назад, ко мне так и не приехали. Лечусь сама, нашла памятки для лечения в Интернете, купила себе лекарства, витамины, пульсоксиметр. Мы никому не нужны, поверьте. Выживут только те, кто сможет себе помочь сам, - считает улан-удэнка Светлана Дабаева.К сожалению, такая ситуация не единична в нашем городе. Болеют многие, врачей не хватает, реагировать на все нарушения контактными самоизоляции – тем более. Вот и получается замкнутый круг. Врачи не могут оперативно приехать к больному – он пытается вылечить себя сам и выходит из дома, при этом, возможно, заражая еще и других людей.Но самая огромная проблема – это отсутствие медикаментов, очереди в аптеках растягиваются на улицах, но приобрести весь необходимый перечень лекарств мало кому удается.- «Гриппферон» у нас есть во всех аптеках. Но некоторых препаратов нет, как и в других аптеках. С чем это связано? Частично с тем, что люди сами создают ажиотаж: скупают все подряд «на всякий случай». Как было когда-то с защитными масками. Ну и плюс заводы не справляются с объемами. Например, на всю страну – всего три завода, изготавливающих «Арбидол». Представьте объем входящих заявок на эти три маленьких завода. Плюс сказались на задержке новшества в связи с введением новой системы маркировки лекарств, - объясняют дефицит лекарств в аптечной сети «Бурят-Фармация».Отметим, что ни в «Бурят-Фармации», ни в других аптеках о сроках поставок так необходимых сейчас жителям Бурятии лекарств ничего конкретного сказать никто не может.Глава Бурятии признал, что положение дел удручающее: «Ситуация сегодня тяжелая, в городе 97% составляет занятость коечного фонда, а в целом по республике – 88%. Полностью под больничные койки перепрофилируем гостиницу «Парк Отель Улан-Удэ». Проблемы есть, больницы все по максимуму заполнены, вы знаете, что койки дополнительно стоят в коридорах», – сказал Алексей Цыденов.Резкий рост числа больных в оперативном штабе Минздрава по борьбе с COVID -19 связывают с тем, что происходит «микс патологий».- Еще весной предупреждали, что когда будет сочетание второй волны ковида и сезонного подъема гриппа и ОРВИ, то получится микс патологий, поэтому сейчас достаточно сложно и тяжело. Количество обращений чрезвычайное, - говорит руководитель оперштаба Валерий Амагыров. – Кроме того, 30% медперсонала у нас на больничных листах (ковид, ОРВИ, пневмонии, грипп и пр.).26 октября оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обнародовал информацию, касающуюся самых распространенных вопросов граждан.«Если вы почувствовали признаки ОРВИ, вам нужно оставаться дома. Уведомить работодателя и ближайший круг контактных лиц. Вызвать врача на дом. Обращаться за помощью нужно в колл-центр вашей городской поликлиники (телефоны указаны на сайтах поликлиник). При ОРВИ и COVID-19 больному необходимо соблюдать все противоэпидемические меры, постельный режим, правильно питаться, соблюдать обильный питьевой режим. При повышении температуры тела свыше 38,5° С рекомендуется прием жаропонижающих лекарственных препаратов. Поводом для вызова врача может стать повышение температуры от 38,5 ° С и выше, сохранение высокой температуры в течение трех-пяти дней, одышка», - сообщают в оперштабе.В легкой форме заболевание может протекать как ОРВИ. Температура тела может подниматься и держаться на уровне 38,0-38,5. Наблюдается кашель, одышка незначительна, присутствует боль в мышцах, «ломота». В легкой форме заболевание может протекать около двух недель. В тяжелой форме сроки лечения могут быть более длительными.Тяжелое течение COVID-19 проявляется следующими симптомами: одышка; потеря аппетита; спутанность сознания; упорные боли или ощущение сдавления грудной клетки; высокая температура тела (от 38,5°C и выше).Сейчас стали частыми жалобы такого рода: «Всей семьей болеем, температура. Сдали тест, никто не приезжает, и не можем получить назначение, что делать?».Как сообщают в оперштабе, сроки ожидания могут растянуться до четырех дней – слишком огромная нагрузка на врачей: «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой количество вызовов врача на дом увеличилось. Срок ожидания медицинского работника составляет два-четыре дня. Если вы отмечаете у себя признаки ОРВИ, рекомендовано: обильное питье; принятие противовирусных препаратов; витамин С (500 мг каждые 6 часов); контроль температуры, самочувствия, одышки. Просим жителей Республики Бурятия отнестись с пониманием».Обращаться с жалобами в поликлиники уже не удастся. В связи с эпидемиологической обстановкой плановые приемы в поликлиниках отменены. Наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями проводится дистанционно. Пациенты, у которых ОРВИ протекает в легкой форме (температура тела 37-38° С, удовлетворительное самочувствие), могут получить медицинскую помощь в поликлиниках в отдельных помещениях (фильтр-боксах).- По возможности добирайтесь до фильтр-бокса на личном транспорте. Обязательно соблюдайте все противоэпидемические меры: носите правильно маску, соблюдайте социальную дистанцию. Обращаться самостоятельно в приемный покой больниц не нужно. Необходимо вызвать врача или бригаду неотложной скорой медицинской помощи и ожидать дома, - призывают в оперативном штабе.Правда, как лечить ковид, не имея возможности купить все необходимые лекарства? Эту проблему власти обещают решить.В ближайшие дни ожидается поставка партии в 10 тыс. упаковок «Арбидола». «Гриппферон» на прошлой неделе поступил в объеме 7 тыс. упаковок, в том числе было отпущено частной сети аптек «Лара» 2 тыс. упаковок. В эти выходные поставили еще 10 тыс. упаковок препарата. Ожидается поступление напрямую от завода-производителя препарата «Азитромицин» на этой неделе.«Дефицит в аптеках есть. Правительством выделены дополнительные средства «Бурят-Фармации», чтобы предприятие могло по предоплате закупать партиями. Представители «Бурят-Фармации» и Минпрома Бурятии вылетели в Москву для работы с заводами-производителями. Мы также в режиме дистанционного общения постоянно находимся с поставщиками - лекарства «Арбидол» и «Гриппферон» идут», - говорит министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.Ольга Лазарева, «Номер один»Фото: «Номер один»