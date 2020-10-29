Двойник сайта РЖД прекратил работу в результате расследования ФАС

Двойник взимал комиссию от продажи билетов, а на официальном сайте РЖД таких сборов нет



Комиссия ФАС России признала действия ООО «Инвест Групп» недобросовестными и нарушающими закон о защите конкуренции. Компания являлась владельцем сайта rzd-online.ru, который представлял собой сервис по поиску, бронированию и покупке железнодорожных билетов.



Как сообщали потребители в жалобах, направляемых в адрес РЖД, они отождествляли деятельность сайта rzd-online.ru с деятельностью ОАО «РЖД», и полагали, что, покупая билеты на этом ресурсе, находятся на официальном сайте перевозчика.



Компания «Инвест Групп» использовала в доменном имени сайта обозначение, которое тождественно товарному знаку «rzd», что и привело к смешению в глазах потребителей с официальным сайтом РЖД, сообщает Бурятское УФАС.



«Организация прекратила работу сайта, то есть устранила нарушение закона о защите конкуренции, еще до вынесения решения по делу, - поясняет решение комиссии ее председатель, заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. - Таким образом, нам удалось не только восстановить добросовестное использование зарегистрированного товарного знака, но и защитить интересы потребителей: компания взимала комиссию от продажи билетов и не сообщала об этом, в то время как на официальном сайте РЖД дополнительные сервисные сборы за покупку билетов отсутствуют».



Предписание ООО «Инвест Групп» служба не выдала, поскольку нарушение прекращено до вынесения решения. Компании грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.



Фото: old-visual.rzd.ru

