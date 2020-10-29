29.10.2020
В Бурятии будут выращивать сибирский кедр в теплице

В Бурятии будут выращивать сибирский кедр в теплице

Сотрудники учреждения  «Лесресурс» заготовили для этого 9 кг семян

В Бурятии лесники впервые проведут эксперимент по выращиванию кедра в теплице. Сотрудники учреждения  «Лесресурс» заготовили для этого 48 килограммов кедровой шишки, переработали и получили более 9 килограммов семян, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

«У нас уже есть опыт выращивания сеянцев сосны в теплице, а теперь планируем в формате эксперимента вырастить сеянцы кедра. В первую очередь, теплица позволит наблюдать весь процесс роста сеянцев, а также сократить сроки выращивания посадочного материала для лесовосстановления» - поделился  Дмитрий Ставников, заместитель руководителя «Лесресурса».

Сейчас семена заложены на стратификацию – это необходимо для лучшей всхожести и выращивания качественного лесопосадочного материала. Условия стратификации максимально приближены к естественным, и поэтому семена начнут быстрее прорастать через твердую скорлупку.

«Мы засыпали семена в деревянные ящики с влажным речным песком и поместили их в хранилище, где они будут зимовать при определенной температуре. Каждую неделю мы будем перемешивать и увлажнять песок, для создания  благоприятных условий стратификации. Уже весной следующего года мы планируем высеять семена в теплице» - рассказала инженер по лесовосстановлению «Лесресурса» Наталья Баклашкина.

Напомним, увеличение площади восстановленных лесов проводится в рамках нацпроекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов».

Фото: РАЛХ


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