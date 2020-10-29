В Бурятии кота-пожарного назвали Дымок

Он не любит громких звуков сирены, но переловил всех мышей в пожарной части



В Бурятии в 14-м Муйском отряде Государственной противопожарной службы республики приняли на «службу» котенка по кличке Дымок. В пожарной части №52 поселка Таксимо он появился совсем недавно: когда наступили холода, юного кота пожарные обнаружили возле котельной.



За скромный нрав и ласковость кот быстро завоевал любовь всего коллектива и обжил теплую и безопасную котельную. В самой пожарной части он нечастый гость, поскольку огнеборцы опасаются за кота, когда он находится рядом с тяжелой техникой, рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Да и сам Дымок не любит громких звуков пожарной сирены. Зато он любит бывать в компании пожарных: при проведении хозяйственных работ или при занятиях на свежем воздухе Дымок всегда находится рядом и наблюдает за людьми.



«Наш Дымок хороший охотник. Как похолодало в часть пришли мыши, которых ни мышеловки, ни отрава не брали. Он их всех переловил, - рассказывает начальник пожарной части Алексей Пухлий. – Но мы его не за это, конечно, любим. Он хороший и покладистый и все радуются, когда он рядом».



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

