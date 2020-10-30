В Бурятии нашли деньги на строительство Центра ядерной медицины

Проект профинансирует банк «Открытие»





Как сообщил руководитель полпредства Бурятии в Москве Антон Виноградов, банк «Открытие» предоставит ООО «ЦЯМУ» кредитную линию на строительство Центра ядерной медицины в Улан-Удэ на условиях концессионного соглашения. Срок кредитования – 13 лет. Соответствующее соглашение уже подписано сторонами.

«Финансирование строительства значимого медицинского объекта станет очередным шагом банка «Открытие» в развитии отношений с правительством Бурятии. Наш банк является активным участником рынка государственного-частного партнерства. Мы готовы оказывать регионам как финансовую, так и консультационную поддержку в реализации национальных проектов», - сообщил член правления банка «Открытие» Александр Пахомов.





«Данное соглашение – еще один большой шаг для успешной реализации проекта, который обеспечит жителям Бурятии доступ к высокотехнологичной медицине в сфере онкологии, сосудистых заболеваний. Это значимый проект не только с точки зрения здоровья наших людей, но и с экономической точки зрения. Мы рассчитываем на экспорт услуг и привлечение клиентов из других регионов, а также соседних стран», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.«Участие банка позволит обеспечить бесперебойное финансирование проекта и введение объекта в эксплуатацию в установленные сроки. На текущий момент уже идут конструктивные работы, заказано технологическое оборудование, и мы приложим все усилия для того, чтобы жители как можно скорее смогли воспользоваться услугами центра», - отметил гендиректор «ЦЯМУ» Сергей Новиков.Строительство Центра ядерной медицины по проекту государственно-частного партнерства стартовало в столице Бурятии в начале 2020 года. Общий объем инвестиций в проект составит почти 1,1 млрд рублей, из них 400 млн рублей выделено министерством развития Дальнего Востока в виде субсидии.Объект планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2021 года. Оборудование центра позволит на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания и проводить оценку эффективности лечения.Фото: пресс-служба правительства Бурятии