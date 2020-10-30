В Бурятии выявлено 400 нарушений закона при реализации нацпроектов

Свыше 80 % нарушений допущены в проектах «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Здравоохранение»



В Бурятии в нынешнем году при реализации в республике национальных проектов прокурорами вскрыто более 400 нарушений закона, внесено свыше 160 представлений об их устранении, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 125 лиц, возбуждено три уголовных дела.



Как сообщили в прокуратуре республики, свыше 80 % нарушений закона допущены при реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Демография», «Здравоохранение».



Распространены случаи просрочки выполнения работ, приемки работ ненадлежащего качества. К примеру, Баунтовской районной администрацией не организован надлежащий контроль за строительством хоккейной коробки в селе Багдарин. Работы не завершены, тогда как установленный контрактом срок их выполнения истек 1 октября. Главе муниципального образования внесено представление.



Прокуроры Заиграевского и Мухоршибирского районов внесли представления подрядчикам, нарушившим сроки поставки и монтажа модульных фельдшерско-акушерских пунктов.



Гусиноозерский межрайонный прокурор внес представления главам сельских поселений «Иройское» и «Гусиное озеро» в связи с приемкой и оплатой ими частично не выполненных работ по капитальному ремонту зданий домов культуры в улусе Ташир и селе Гусиное озеро.



Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.



Фото: «Номер один»

