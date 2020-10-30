Правительство Бурятии расширило ковидный call-центр

Его дополнительный офис развернут в зале заседаний Объединения организаций профсоюзов республики



В Улан-Удэ в зале заседаний Объединения организаций профсоюзов Бурятии развернут дополнительный call-центр для приема звонков от жителей республики по вопросам медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Дополнительно привлечены операторы из медицинских организаций города – это специалисты из учреждений первичного звена здравоохранения республики. В новом центре работают семь диспетчеров. Также продолжает работу call-центр на базе Территориального центра медицины катастроф.



На многоканальный телефон «горячей линии» 8-(3012)-37-95-32 обращаются по поводу оказания медицинской помощи все жители республики. Только за прошедшие сутки отработано 682 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.



«Всего же с нарастающим итогом только диспетчеры «горячей линии» 37-95-32 приняли и отработали около 70 тысяч обращений. А в последние дни количество звонков в организации здравоохранения доходит до 6-7 тысяч в сутки. В связи с этой ситуацией, на одном из заседаний оперативного штаба было принято решение, что необходимо усиливать работу горячей линии. При поддержке администрации главы и правительства Бурятии развернут дополнительный call-центр для приема звонков от жителей», - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовксой.



Работа операторов «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Также звонки принимает диспетчерская служба 112. За весь период на номер 112 поступило 7408 звонков по вопросам коронавирусной инфекции. Кроме того, служба обзванивает заболевших или контактных о необходимости обязательной изоляции, оповещая их о постановлении Роспотребнадзора. В течение суток в среднем 720 жителей республики оповещают по постановлениям санитарных врачей об изоляции.



Задать вопросы о профилактических мероприятиях эпидемиологической службе можно по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия: 89021693540, 411078 и 412883.



Фото: egov-buryatia.ru