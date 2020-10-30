В Улан-Удэ предложили выложить плиткой цитаты Путина

Инициативу мэра горожане восприняли неоднозначно





Мэр Улан-Удэ решил узнать мнение горожан по актуальной проблеме – плитке на откосах возле путепровода по проспекту 50-летия Октября. Ее уложили десять лет назад.

По словам мэра, один участок откоса уже выложен такой плиткой - вблизи дома №4 по проспекту 50-летия Октября. Это был эксперимент одного из депутатов городского совета, бюджетных денег при этом затрачено не было.







«Сегодня точно понятно, что она отслужила свой срок и её пора менять. Вопрос, на что. Есть предложение благоустроить эти и аналогичные откосы по улицам Революции 1905 года и Борсоева с помощью специальной плитки для газонов, - предложил Игорь Шутенков на своей странице в «Фейсбуке». - Это фигурная бетонная решётка размером 60*40 см. В пустоты засеивают газон. Получаем ухоженные откосы с дополнительным озеленением. Газонная решётка цельноокрашенная, это значит, она сохраняет насыщенность цвета весь срок службы. А это более 25 лет».«Пока идея такая: наблюдаем за этим участком. Если «приживётся» и покажет себя хорошо — будем внедрять на остальных откосах. Если нет — несложно его залить. Конечно, у нас были более интересные, но и более затратные идеи, как преобразить эти участки улиц. Сегодня нужно работать с тем, что есть. Кто за газон?», спросил мэр.В комментариях к посту мнения разделились. Многие горожане согласны, что такая газонная решетка будет выглядеть красиво. Другие отмечают, что для этого нужно не только уложить плитку и посадить газон, но и ухаживать за ним в дальнейшем, иначе «будут торчать неопрятные пучки».Также прозвучали предложения уложить газонную плитку не просто так, а с каким-нибудь орнаментом.«Учитывая сетчатую структуру и конфигурацию такой плитки можно выкладывать ее в виде национальных узоров типа улзы и других, тем более опыт в Улан - Удэ и Бурятии есть», предложил один из горожан.«Вы хоть фразами В.В. Путина выложите - дело не в этом. А в том, чтобы во время дождя на границе с дорогой были ливневки. И не тяп-ляп, а чтобы работали», - отмечает другой улан-удэнец.Впрочем, у некоторых данная инициатива вообще не вызвала энтузиазма:«Ну и чем она отличается от той, что положили у Черного тюльпана? Так же будет собирать мусор и зарастать бурьяном, который потом не выкосить комбайном».«Странная у вас привычка: всё решить, а потом спрашивать мнение горожан. Раскритиковали же такую плитку у «Тюльпана», ан нет, всё равно постелили. Да и Улан-Удэ далеко не Москва, чтобы постоянно менять плитку. Советсткие «соты» прослужили лет 50, наверное, а «наговицинский кафель», выходит, не отработал и 10? Видимо уже и поставщик определен, и бюджеты расписаны».Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в «Фейсбуке»