Юный житель Бурятии осужден за покушение на убийство лучшего друга

Сельчанин узнал, что они с другом стали с ними соперниками, и взялся за нож



В Бурятии суд приговорил 19-летнего жителя села Никольск к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в «нарушении неприкосновенности жилища» и «покушении на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что молодой человек проживал в селе Никольск Мухоршибирского района. На протяжении нескольких лет он ухаживал за девушкой, а 1 мая нынешнего года узнал, что она тайно встречалась с его лучшим другом.



Ночью, взяв из дома нож, юноша направился к сопернику, через незапертую дверь проник в его жилище, подошел к кровати и на почве ревности нанес своей жертве кулаками и ножом множество ударов в голову, шею и грудь. Когда потерпевший перестал двигаться и затих, нападавший накрыл его одеялом, после чего вышел на улицу и скрылся с места происшествия.



Через некоторое время раненый молодой человек пришел в себя и смог позвать родителей, находившихся в соседнем доме, на помощь. Благодаря дальнейшему вмешательству врачей он остался жив.



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