Жители Бурятии требуют два миллиона за затопленные квартиры

С виновником потопа пока пытаются договориться без суда





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии поступило коллективное обращение жителей Северобайкальска о возмещении причиненного ущерба. Как рассказали жильцы, в ходе капитального ремонта кровли многоквартирного дома произошло затопление жилых помещений и общего имущества. Общая сумма ущерба по подсчетам собственников квартир составила порядка двухх миллионов рублей. Жильцы просили оказать содействие в возмещении ущерба подрядчиком в добровольном порядке.

Как выяснилось в ходе рассмотрения обращения, между Фондом капитального ремонта РБ и подрядной организацией ООО «Иркутские усадьбы» был заключен договор на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Факт причинения ущерба собственникам помещений подтвердился.«После вмешательства омбудсмена фонд провел совещание с участием подрядчика, субподрядчика, управляющей компании. Определен порядок возмещения ущерба собственникам квартир путем денежной компенсации либо проведения восстановительных работ в квартирах. Подрядчику предложено в срок до 30 октября согласовать с собственниками квартир стоимость причиненного ущерба, объем выполняемых работ, сроки выплаты денежной компенсации или сроки выполнения ремонтных работ», сообщили в аппарате омбудсмена.Исполнение обязательств подрядчиком находится на контроле Фонда капремонта.Фото: «Номер один»