В Бурятии антиковидные ограничения продлены еще на месяц

Любые массовые мероприятия остаются под запретом





В Бурятии до 30 ноября включительно сохраняется запрет на проведение любых массовых мероприятий. Для жителей Бурятии 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями из группы риска продлен режим самоизоляции, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Жителям республики рекомендовано воздержаться от поездок за пределы России и другие регионы страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции.На период распространения коронавирусной инфекции запрещены любые массовые мероприятия, в том числе деловые, культурные, развлекательные и спортивные. Необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, религиозных объектов. Государственные и муниципальные учреждения культуры осуществляют свою деятельность без оказания услуг с очным присутствием граждан.Органы власти республики, организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, должны обеспечить соблюдение социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях и помещениях.Гражданам, вернувшимся в Россию из-за границы, иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в Бурятию, необходимо незамедлительно сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на «горячую линию» Минздрава по номеру (3012) 37-95-32 или 112. Иностранцы прибывают на территорию страны с отрицательным результатом теста на COVID-19.Граждане России, прибывающие из зарубежных стран воздушным транспортом, до вылета, но не позднее регистрации на рейс, заполняют анкету для прибывающего в Российскую Федерацию в электронном виде на Едином портале госуслуг в разделе «Регистрация прибывающих в РФ».Обязательной изоляции в течение 14 дней подлежат иностранцы, прибывающие в республику для осуществления трудовой деятельности вахтовым методом, за исключением случаев наличия отрицательных результатов исследования методом ПЦР, отсутствия антител IgM и наличия антител IgG.Предприятия общественного питания продолжат работать при выполнении условий окончания работы не позже 22 часов, рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей). Фудкортам внутри торговых центров разрешена рассадка за одним столом не более двух человек (без учета детей).Работодателям Бурятии рекомендовано перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы. Организации и предприятия продолжают работу по гибкому графику, исключающему скопление сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного времени и отдыха.На всей территории республики сохраняется повсеместный масочный режим.Фото: «Номер один»