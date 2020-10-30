В Бурятии падает уровень воды в реке Турка

Накануне она угрожала подтоплением местному заводу по розливу воды
В Бурятии на 40 сантиметров снизился уровень воды в реке Турка, которая угрожала подтопить расположенный около Байкала завод по розливу артезианской воды, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Напомним, 28 октября в результате зажорных явлений (шуга) на реке Турка наблюдался подъем уровня реки. Угрозы подтопления жилых домов села Турка не было, так как они находятся на возвышенности, но существовала угроза подтопления цеха по розливу воды. Вчера наблюдалось слабое движение шуги в месте зажора, уровень воды снизился на 40 см, спад воды продолжается. Угрозы подтопления нет.
Осуществляется мониторинг силами местной администрации. Для оценки обстановки на месте по-прежнему находятся работники пожарной части. В случае ухудшения обстановки, для отсыпки территории имеются бульдозер и погрузчик.
Завод по розливу воды в Турке запущен в 2016 году компанией «Байкал-Экспорт». Предприятие производит бутилированную питьевую артезианскую воду, которая добывается из подземного Байкала с глубины 103 метра. Вода не подвергается дополнительной очистке, не обогащается макро и микроэлементами.
Фото: baikalburwater.ru
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