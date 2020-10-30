В Улан-Удэ почти месяц поисков пропавшей девушки не дал результатов

Версия, что Валерия Ванкеева могла утонуть, пока не подтвердилась



В Улан-Удэ продолжаются поиски 24-летней Валерии Ванкеевой, которая пропала 5 октября. Улан-удэнскими спасателями и Бурятской республиканской поисково-спасательной службой отрабатывается версия о том, что девушка могла утонуть.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели БРПСС выезжали на поиски два раза по два дня: 20-21 и 26-27 октября.



«Наши спасатели провели мониторинг береговой линии на Селенге. Поисковые работы проводились от Селенгинского моста до села Татаурово. По личному профессиональному опыту поисковые работы тщательно проводились на отмелях и косах. Смотрели по двум берегам», - сообщил начальник БРПСС Павел Шубин.



Также спасатель отмечает, что чуть ниже села Татаурово, вдоль реки, постоянно находится большое количество людей. Работники БРПСС каждый раз проводили опрос местного населения.



«Обычно тела находят на двух переправах: Татаурово и Ильинской. Но сейчас тело не обнаружено. Мы обязательно будем продолжать поиск», - сказал Павел Шубин.







Затем, судя по восстановленной хронологии того дня, Валерия доехала до улицы Бабушкина, вышла из автомобиля и отправилась в сторону Дворца пионеров. По словам таксиста, девушка была чем-то расстроена и плакала. В этот вечер она не вернулась домой и перестала отвечать на звонки.



Следственное управление СКР по Бурятии просит всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении девушки или обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (924) 772-12-28 (дежурный Следственного управления) или 02 (102) (полиция).



Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, спасатели БРПСС выезжали на поиски два раза по два дня: 20-21 и 26-27 октября.«Наши спасатели провели мониторинг береговой линии на Селенге. Поисковые работы проводились от Селенгинского моста до села Татаурово. По личному профессиональному опыту поисковые работы тщательно проводились на отмелях и косах. Смотрели по двум берегам», - сообщил начальник БРПСС Павел Шубин.Также спасатель отмечает, что чуть ниже села Татаурово, вдоль реки, постоянно находится большое количество людей. Работники БРПСС каждый раз проводили опрос местного населения.«Обычно тела находят на двух переправах: Татаурово и Ильинской. Но сейчас тело не обнаружено. Мы обязательно будем продолжать поиск», - сказал Павел Шубин. Как сообщал «Номер один» , Валерия работала в минздраве Бурятии, ее характеризуют как ответственного, серьезного сотрудника. Она никогда не уходила из дома без предупреждения, тем более на длительный срок. В последний раз друзья и родные видели ее 5 октября, в тот день девушка была на дне рождения у подруги в кафе «Дадонг» на Бабушкина. Через некоторое время она отправилась пешком домой в сторону «Саян», однако в квартиру подниматься не стала и почему-то вызвала такси до кафе «Сплетни».Затем, судя по восстановленной хронологии того дня, Валерия доехала до улицы Бабушкина, вышла из автомобиля и отправилась в сторону Дворца пионеров. По словам таксиста, девушка была чем-то расстроена и плакала. В этот вечер она не вернулась домой и перестала отвечать на звонки.Следственное управление СКР по Бурятии просит всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении девушки или обстоятельствах ее исчезновения, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (924) 772-12-28 (дежурный Следственного управления) или 02 (102) (полиция).