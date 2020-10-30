Школьник из Бурятии получит медаль за мужество от Совета Федерации

Данила Закиров вместе с пожарным Олегом Фетисовым вынесли из горевшего дома женщину с ребенком



В Бурятии школьник из села Мухоршибирь Данила Закиров получит специальную медаль Совета Федерации. Она будет впервые вручаться детям-героям за проявленное мужество, сообщили в Народного Хурале республики.



Несмотря на коронавирус, церемонию решили не откладывать и провести как обычно, накануне Дня народного единства. Она пройдет в формате видеомоста, который свяжет Совет Федерации и регионы.







«Забегали в квартиру несколько раз. Данила светил фонарем, я занимался поисками. В первый раз – вынес женщину, а ребенка нашли только на третий раз. Он маленький, щупленький, укутался в одеяло и с первого раза я его даже не заметил. Думал, что они потеряли сознание или успели надышаться, а оказалось – крепко спали. Когда забежал в дом, думал лишь о том, чтобы спасти всех, не дать никому погибнуть», - рассказывает Олег Фетисов.



В это время огнеборцы пожарной части № 60 приступили к ликвидации пожара, не дав огню распространиться внутрь помещения. За 27 минут им удалось полностью ликвидировать огонь. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.



Распоряжением Совета Федерации, по представлению сенатора от Александра Варфоломеева, Данила Закиров будет награжден памятной медалью «За проявленное мужество».



Фото: hural-buryatia.ru В Бурятии школьник из села Мухоршибирь Данила Закиров получит специальную медаль Совета Федерации. Она будет впервые вручаться детям-героям за проявленное мужество, сообщили в Народного Хурале республики.Несмотря на коронавирус, церемонию решили не откладывать и провести как обычно, накануне Дня народного единства. Она пройдет в формате видеомоста, который свяжет Совет Федерации и регионы. Напомним, Данила Закиров в июле этого года спас из горящего дома двух человек вместе с младшим сержантом пожарно-спасательной части № 56 Олегом Фетисовым, находившимся в свободное от несения службы время в Мухоршибирском районе. Он увидел возгорание и незамедлительно направился на помощь. В это время жильцы первой половины дома эвакуировались самостоятельно. Во второй половине находились женщина с ребенком. Не задумываясь, пожарный Фетисов и юноша Данила Закиров забежали в задымленную квартиру.«Забегали в квартиру несколько раз. Данила светил фонарем, я занимался поисками. В первый раз – вынес женщину, а ребенка нашли только на третий раз. Он маленький, щупленький, укутался в одеяло и с первого раза я его даже не заметил. Думал, что они потеряли сознание или успели надышаться, а оказалось – крепко спали. Когда забежал в дом, думал лишь о том, чтобы спасти всех, не дать никому погибнуть», - рассказывает Олег Фетисов.В это время огнеборцы пожарной части № 60 приступили к ликвидации пожара, не дав огню распространиться внутрь помещения. За 27 минут им удалось полностью ликвидировать огонь. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.Распоряжением Совета Федерации, по представлению сенатора от Александра Варфоломеева, Данила Закиров будет награжден памятной медалью «За проявленное мужество».Фото: hural-buryatia.ru