«Почта России» доставит пенсионерам досрочно пенсии за 4 ноября

Других изменений в графике выплаты пенсий через банки и отделения связи нет



В Бурятии за праздничный нерабочий день,4 ноября, пенсионерам выплатят пенсии досрочно. Доставка пенсий и социальных выплат на дом «Почта России» произведет 3 ноября, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



Других изменений в графике выплаты пенсий через отделения связи «Почты России» в ноябре не будет. Все выплаты пенсионеры получат в привычные дни доставки, установленные «Почтой России» в соответствии с домашними адресами получателей.



Изменений в выплате пенсий через кредитные учреждения в ноябре не также предусматривается. Выплаты будут производиться в установленные сроки с учетом выходных дней.



Всего в Бурятии получателями разных видов пенсий и социальных выплат являются свыше 263 тысячи пенсионеров, в том числе более 46 тысяч работающих пенсионеров. Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на выплату пенсий, соцвыплат, в том числе материнского капитала за ноябрь 2020 года превысит 4,5 миллиарда рублей.



Фото: ОПФР









