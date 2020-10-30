30.10.2020
«Почта России» доставит пенсионерам досрочно пенсии за 4 ноября

«Почта России» доставит пенсионерам досрочно пенсии за 4 ноября

Других  изменений в графике выплаты пенсий через банки и отделения связи нет

В Бурятии за праздничный нерабочий день,4 ноября, пенсионерам выплатят пенсии   досрочно.  Доставка пенсий и социальных выплат на дом  «Почта России» произведет 3 ноября, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.

Других  изменений в графике  выплаты пенсий  через отделения связи «Почты России»  в ноябре не будет. Все выплаты  пенсионеры получат в привычные дни доставки, установленные «Почтой России» в соответствии  с домашними адресами  получателей.

Изменений  в выплате пенсий через кредитные учреждения  в ноябре не   также предусматривается. Выплаты  будут производиться  в установленные сроки  с учетом выходных дней.

Всего  в Бурятии  получателями разных  видов пенсий  и социальных выплат  являются свыше 263 тысячи пенсионеров, в том числе более 46 тысяч работающих пенсионеров. Общая сумма  бюджетных средств, предусмотренных на выплату пенсий, соцвыплат, в том числе материнского капитала  за ноябрь  2020 года превысит 4,5 миллиарда рублей.

Фото: ОПФР




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