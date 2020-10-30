Глава Минздрава Бурятии рассказала, кто может не рассчитывать на приезд скорой

Для вызова медиков на дом нужны веские причины





Сегодня глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова рассказала, к каким пациентам выезжает скорая помощь и как определяется степень тяжести вызовов. По ее словам, при получении вызова медработники руководствуются специальным алгоритмом принятия решений.

- Оценка идет в зависимости от состояния. При ОРВИ оцениваются такие критерии как высокая температура, выше 38,5 градусов в течение двух-трех дней. Естественно, критические состояния экстренные тоже, - пояснила Евгения Лудупова.По ее словам, сейчас очень много вызовов от больных с невысокой температурой.«Если температура невысокая, не поднимается выше 37,5-38, то в принципе раньше лечение с такими симптомами проходило на дому, без госпитализации, без экстренного вызова скорой помощи», - сообщила глава Минздрава, как бы намекнув, что приезда скорой в этом случае ожидать не стоит.В то же время Евгения Лудупова подчеркнула, что диспетчеры скорой и специалисты колл-центра детально опрашивают пациентов и выясняют дополнительные симптомы болезни. По их совокупной оценке и принимается окончательное решение.Фото: «Номер один»