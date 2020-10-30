30.10.2020
Глава Минздрава Бурятии рассказала, кто может не рассчитывать на приезд скорой

Глава Минздрава Бурятии рассказала, кто может не рассчитывать на приезд скорой

Для вызова медиков на дом нужны веские причины

Сегодня глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова рассказала, к каким пациентам выезжает скорая помощь и как определяется степень тяжести вызовов. По ее словам, при получении вызова медработники руководствуются специальным алгоритмом принятия решений.

- Оценка идет в зависимости от состояния. При ОРВИ оцениваются такие критерии как высокая температура, выше 38,5 градусов в течение двух-трех дней. Естественно, критические состояния экстренные тоже, - пояснила Евгения Лудупова.

По ее словам, сейчас очень много вызовов от больных с невысокой температурой.

«Если температура невысокая, не поднимается выше 37,5-38, то в принципе раньше лечение с такими симптомами проходило на дому, без госпитализации, без экстренного вызова скорой помощи», - сообщила глава Минздрава, как бы намекнув, что приезда скорой в этом случае ожидать не стоит.

В то же время Евгения Лудупова подчеркнула, что диспетчеры скорой и специалисты колл-центра детально опрашивают пациентов и выясняют дополнительные симптомы болезни. По их совокупной оценке и принимается окончательное решение.

Фото: «Номер один»
скорая помощь
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