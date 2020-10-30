30.10.2020
В Улан-Удэ поликлиника ДРКБ перестала принимать пациентов

В Улан-Удэ поликлиника ДРКБ перестала принимать пациентов

Сейчас там оказывают только дистанционные консультации

Как сообщила сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, Минздрав принял решение временно приостановить плановый прием пациентов в поликлинике Детской республиканской клинической больницы. Теперь там будут оказывать только дистанционные консультации.

- Это связано с тем, что ДРКБ открыла новый ковидный госпиталь на ул. Модогоева. Плюс к этому там  часть сотрудников заболели, - пояснила Евгения Лудупова.

Фото: «Номер один»
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