250 контактных жителей Бурятии оштрафовали за злостное нарушение изоляции

Сейчас на изоляции находятся свыше 4 тысяч человек





Как сообщила сегодня замруководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина, все лица, контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией, должны находиться в изоляции 14 дней. За нарушение этого режима им грозит штраф.

- Контактные лица отслеживаются. На сегодня с момента начала пандемии в отношении лиц, нарушивших изоляцию, составлено порядка 250 административных протоколов. В первое время таких случаев было не так много, и такого жесткого контроля со стороны МВД не было. С лета, когда начался подъем заболеваемости, и сейчас их стало больше, - пояснила Елена Кузьмина.При этом она отметила, что ни у Роспотребнадзора, ни у МВД нет самоцели наказать человека.- Первая мера - это информирование. Лицу идет звонок, напоминается, что он относится к числу контактных и должен изолироваться. Люди, как правило, большинство адекватно воспринимают. Это если там уже идет двух-трехкратное нарушение, то принимаются меры, - сказала представитель Роспотребнадзора.По ее словам, на данный момент в Бурятии на изоляции находятся свыше 4 тысяч контактных лиц.Фото: МВД Бурятии