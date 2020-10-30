В Бурятии уточнен порядок доставки бесплатных лекарств

Он касается социальных категорий, получающих амбулаторное лечение от COVID-19



В Бурятии бесплатными лекарственными препаратами для лечения коронавирусной инфекции на дому обеспечиваются многодетные семьи и пенсионеры. Поликлиники самостоятельно передают волонтерам списки и адреса пациентов. Волонтеры забирают лекарства непосредственно из аптеки поликлиник и доставляют их по адресам. Звонить и делать заявки в волонтерские штабы не требуется.



Как сообщили в пресс-службе правительства республики, механизм получения лекарственных препаратов:



1. Рецепт на получение бесплатных лекарств выписывает участковый терапевт, затем отдает рецепт в аптеку при поликлинике



2. Аптека выдает волонтерам адреса и сами лекарства для доставки до дома.



«В связи со значительно возросшим объемом работы и поликлиник, и волонтеров выбран наиболее оптимальный как для медиков и пациентов, так и для волонтеров порядок доставки. Работа организована беззаявительно, поэтому не нужно дополнительно звонить на телефоны волонтерских штабов», - отметили на заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.



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