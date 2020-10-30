Производитель тестов на COVID из Улан-Удэ заявил о планах продаж за рубежом

Разработчики получили заявки из трех стран



Российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу «Рапид Био» планирует начать продажи за границей. Об этом «РИА Новости» рассказал один из основателей компании Семен Покацкий. Напомним, DRD – компания, которую основали уроженцы Бурятии Анжей Жимбиев и Семен Покацкий. Последний является сыном известного бурятского предпринимателя Вячеслава Покацкого.



«Мы получили три заявки из разных стран, в том числе одну из Германии. Пока мы рассматриваем их. Мы планируем выходить на зарубежные рынки в следующем году», — рассказал он.



«Рапид Био» основали в 2020 году, компания является резидентом фонда «Сколково». Ее специалисты приступили к разработке тест-систем в феврале. Сейчас фирма производит около 50 тыс. тестов в неделю.





