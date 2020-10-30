В Забайкалье растет число летальных случаев из-за COVID-19

Число инфицированных коронавирусом жителей края за весь период составило уже 11 556 человек



В Забайкалье за сутки заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено еще у 229 человек. Число инфицированных за весь период составило уже 11556. За минувшие сутки скончались пять человек. Общее число летальных случаев достигло 137, сообщили в пресс-службе краевой администрации.



В моногоспиталях региона 137 человек находятся в тяжелом состоянии, 43 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.



По данным оперштаба, 197 человек за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число выздоровевших – 7844.



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