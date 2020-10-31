В Бурятии в недрах «экспертного сообщества» рождается очередной пустопорожний проект

«Улан-Удэстальмост» планирует выйти из кризиса странным способом



На прошлой неделе советник главы Бурятии, экономист Алдар Бадмаев рассказал на своей странице в фейсбуке, что «Улан-Удэстальмост» выйдет из кризиса, развернув новое производство. Однако рецепт, предложенный советником, вызвал удивление у экспертов, поскольку из кризиса мостостроителям предлагается выходить с помощью... изготовления кислорода для больниц. Добавим, что в настоящее время никакого дефицита медицинских кислородных баллонов в Бурятии не наблюдается, поскольку в регионе уже существует мощное предприятие, обеспечивающее нужды медицины половины Сибири. В этих условиях городить новое производство на базе банкротного предприятия представляется не только пустопорожним делом, но и чревато риском потери бюджетных средств, которые могут выделить на «поддержку производства».



«А» и «Б» сидели на трубе



- Этот самый реальный проект позволит в кратчайшие сроки наладить отдельное специализированное производство такого необходимого особенно сейчас медицинского кислорода у нас, - пространно сообщил экономист Алдар Бадмаев.



Как известно, ошибка многих современных экспертов, кто ни дня не работал в реальном производстве, часто заключается в том, что они плохо соединяют простую линию — А (спрос) и Б (удовлетворение спроса наличием соответствующих мощностей в регионе). Со спросом вроде бы понятно – «ковидная» истерия потребовала увеличения поставок кислорода в реанимации. Но сколько это продлится? Максимум до следующего лета, когда, по мнению эпидемиологов, завершится третья волна пандемии. Потом этот кислород вообще никому будет не нужен в таких объемах (только для плановых операций). Что касается удовлетворения спроса, то сегодня в Бурятии он полностью закрывается бурятской компанией «Анико».



- Мы поставляем в медицинские учреждения Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края 200-250 тонн медицинского кислорода в месяц и готовы удовлетворить любой спрос, - сообщил соучредитель компании Анатолий Петроченко.



В Министерстве промышленности республики дипломатично говорят, что «процесс создания нового производства находится в стадии обсуждения». Чего-то более конкретного чиновники не говорят, и понятно, почему. Дело в том, что у «Улан-Удэстальмоста» нет главного - медицинской лицензии на производство кислорода для медучреждений. Ведь одно дело клепать и резать металл и совсем другое - выпускать баллоны с медицинским кислородом.



Производят не то



Добавим, что сегодня «Улан-Удэстальмост» производит на своей небольшой кислородной станции техническую продукцию, отличающуюся по своим параметрам от медицинского кислорода. Поэтому ему необходима лицензия, чтобы поставлять продукцию в лечебную сеть. Однако только на лицензирование нового производства то же ООО «Анико» потратило 4,5 года, причем у него уже был построен специализированный завод по выпуску кислорода. А не как у мостостроителей - вспомогательное производство. Поэтому сомнительно, что у «Улан-Удэстальмоста» это получится ранее 2025 года, считают эксперты. А там, как говорится, про коронавирус все забудут как про дурной сон.



Ситуация выглядит довольно абсурдной. Во-первых, для того чтобы говорить о серьезности намерений по созданию нового производства, да еще в такой сфере, как оказание помощи тяжелобольным в реанимации, нужна не только проработанность проекта, но и компетенции. Для управленцев же, чей потолок - осваивать бюджеты по мостам с постоянными долгами, эта задача почти нерешаемая.



Также имеет значение и репутация. Но какая может быть деловая репутация у стоящего сегодня за структурами, работающими на «Улан-Удэстальмосте», бизнесмена Туфана Садыгова, в прошлом году признанного судом банкротом? Банкротом было признано и ЗАО «Улан-Удэстальмост», а сегодня возникли серьезные проблемы с долгами у работающих на предприятии ОООшек с одноименным названием (арендующие мощности у банкротного завода). В этих условиях не только финансировать из бюджета, но и вообще строить далеко идущие планы по проекту, который в радужных тонах описывает Алдар Бадмаев, мягко говоря, недальновидно.



Добавим, что, как ранее сообщал «Номер один», предприятие «Анико» несколько лет назад выдержало мощнейшую рейдерскую атаку с целью захвата высокоэффективного кислородного производства. И несколько лет находилось в состоянии «войны» с силовиками и контролирующими госструктурами. Однако сумело отбиться от всех поползновений и сегодня успешно работает на межрегиональном рынке. Как известно, за одного небитого двух битых дают. Довольно странно, что, вместо того чтобы поддержать дополнительными заказами бурятское предприятие по выпуску медицинского кислорода, в республике продолжают строить воздушные замки с очевидным печальным концом.



- Если в Бурятии, начиная с «нулевых», собрать все новости от чиновников с фразами «планируют открыть», «хотят инвестировать», «запустят производство», «могут построить» и т.д., то получится собрание сочинений размером с два томика романа «Война и мир», - с юмором написал на своей странице в фейсбуке журналист Андрей Думлер.



С этим трудно не согласиться. Словоблудие и показуха, похоже, уже давно стали неотъемлемой составляющей в работе ряда бурятских чиновников. Главное, что-то модное брякнуть, а что будет с этим позже, мало кого волнует. Оперативная память у современных людей перегружена. Уже через неделю большинство и не вспомнит, что ранее обещал какой-то советник.



Дмитрий Родионов, «Номер один».