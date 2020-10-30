В Улан-Удэ дополнительно откроют около трехсот ковидных коек

Отдельный госпиталь обустроят для беременных и рожениц





В Улан-Удэ продолжает расширяться коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией. Как сообщила сегодня глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова, к 5 ноября завершатся работы по переоборудованию больницы №4 в ковидный госпиталь на 180 коек. Там же есть компьютерный томограф, который задействуют для оказания помощи.

Кроме того, к 15 ноября ковидный госпиталь на 100 коек откроется на базе Детской больницы на ул. Модогоева. Сейчас там в ускоренном режиме идет ремонт.- Также в связи с ростом инфицированных беременных и рожениц готовимся со вторника частично открыть городской роддом для лечения этой категории больных, - сообщила Евгения Лудупова. - Сейчас насчитывается более 100 таких женщин.Напомним, в целом по Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2417 коек. 87,8% из них заняты.Фото: «Номер один»