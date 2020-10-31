В Бурятии эпидемия поражает чиновников и обходит стороной маршрутчиков и продавцов

Вирус избирательного применения?



В Бурятии сегодня все больше растет понимание того, что контролирующие органы и медицина так и не смогли справиться с коронавирусной инфекцией, поскольку ни одна из целей, заявленных в конце марта, когда нам предлагалось «посидеть дома неделю в режиме «самоизоляции», так и не была выполнена.



Парадоксальные цифры



Провал политики «карантинизации» сегодня отчетливо прослеживается по действиям властей: несмотря на то, что в Бурятии в октябре число ежесуточных регистраций ковид-19 в разы превышает ситуацию на 1 апреля 2020 года, ни о каком повторении весеннего карантина даже речи не идет.



Во-первых, Москва не дает отмашку, ведь все понимают, что самоизоляция обрушила экономику, а вирус продолжил циркуляцию. Во-вторых, медики отработали схему и перепрофилировали койки под ковид. Да и оказалось, что вирус не так опасен, как нам ранее представляла ВОЗ.



Доктор медицинских наук Николай Филатов (член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», Москва) как-то сказал, что «у нас в стране от обычных пневмококковых пневмоний умирает гораздо больше, чем от ковида». Мы обратились в Министерство здравоохранения Бурятии, где нам сообщили, что: «По оперативным данным Министерства здравоохранения РБ, с 1 апреля по 11 октября 2020 года от пневмонии умер 51 человек, а за аналогичный период 2019 года - 64.



Иначе говоря, за тот же период в прошлом году, когда о «страшном» коронавирусе никто не слышал, погибло гораздо больше людей от пневмонии различной этиологии, чем от нынешней пневмонии. Но в 2019 году большое количество смертей никто даже не заметил, кроме родственников умерших и реаниматологов. Никто не публиковал леденящие душу цифры.



Впрочем, от чего сегодня в республиканских ковидных стационарах погибают люди, тоже не совсем ясно, ведь все официальные сводки Управления Роспотребнадзора по РБ по смертности пишутся через запятую: «всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией столько-то человек…». Как правило, речь идет о пожилых людях, имеющих массу тяжелейших и нередко несовместимых с долгой жизнью болезней.



Вполне возможно, что в стационарах присоединяется опасная для пожилых внутрибольничная инфекция. Не случайно многие больные не хотят ложиться в больницу, боясь там заразиться. Что касается молодых и здоровых, то на них, как правило, вирус действует слабо.



Чудеса случаются



- Мой сын работает водителем на одном из маршрутов города, и с весны водители очень несерьезно относились к коронавирусной инфекции, - рассказывает улан-удэнка Елена Петрова. - Вся их бригада с самого начала ездила без масок или с масками на подбородке.



Однако, на удивление, они оказались полностью неуязвимыми к ковиду.



- Из 150 человек на маршруте никто не заболел за это время, хотя, вы понимаете, они очень тесно с пассажирами соприкасаются, например, передавая сдачу из рук в руки, - удивляется она. - По идее, должны бы уже все заболеть при таких контактах.



Подобные странности творились в городе и с другими высококонтактными профессиями. По крайней мере, никто не слышал, чтобы за это время в Улан-Удэ массово заболевали кассиры крупных улан-удэнских супермаркетов или продавцы на рынках, через которых проходят в день тысячи чихающих покупателей.



Улан-удэнские медики про такие категории граждан говорят неохотно. Одни честно признаются, что не знают, почему. Например, те, «кто трясется от страха и даже в машинах ездит в масках, в конце концов, заболевают, а те, кто ни во что не ставит все санитарные меры, ходят здоровыми».



Странно, что в Бурятии заболевает очень много чиновников и весьма состоятельных людей. Также очень популярна версия, что «в случае с маршрутчиками мы имеем дело либо с регулярной иммунизацией малыми дозами ковида, когда формируются антитела у бессимптомных носителей». Хотя здесь, скорее всего, дело в другом - в сильной «антиковидной» мотивации: маршрутчики выбирают работу, а не больничную койку. Им то никто за простой не заплатит, вот и вынуждены наши герои крутить баранку, не обращая внимания на все вирусы и бактерии.



Напугали до предела



Однако вторая волна коронавируса в Бурятии, похоже, пробила все защиты даже у «коронавирусных» скептиков. В результате, например, Елена Петрова, мама неуязвимого к ковиду маршрутчика, теперь признается, что после просмотров ТВ она недавно стала бояться ездить в маршрутках.



- Еду в автобусе и прямо чувствую, как коронавирус ползет по моей коже и пытается забраться под маску, - признается она. - Понимаю, что мне это мерещится, но ничего не могу с собой поделать, постоянно принюхиваюсь, не пропало ли у меня обоняние?



Общество напугано до предела. Как говорят бурятские медики, в Улан-Удэ из примерно тысячи суточных обращений на телефоны медицинских служб диагноз «ковид-19» подтверждается максимум в 15%. Остальные, скорее всего, заболевают банальным ОРВИ либо вообще ничем не болеют, но любой насморк с плохим обонянием в связи с массовым психозом заставляет людей хвататься за трубку и звонить в скорую помощь. Ну и, конечно, массово делать ненужные платные тесты, обогащая медицинский бизнес.



- Они нам работать не дают, фельдшеры скорой просто с ног сбились, - жалуются медики.



Улан-удэнские психологи также подтверждают, что с началом осенней волны «люди стали чаще обращаться за помощью, много людей приходят с депрессивными состояниями». В сетях, например, рассказывают о пожилых улан-удэнцах, которые с апреля ни разу не выходили на улицу. Им мерещится, что вирус везде. Разумеется, сидя взаперти без солнца и свежего воздуха, у этих категорий людей садится иммунитет и они становятся легкими жертвами вирусов и бактерий в ходе сезонных инфекций.



Между тем бурятские медики говорят, что проблема не только в напуганных гражданах, но и в «оптимизированной» медицине, которая сегодня не способна справиться с валом ОРВИ, пневмоний и ковида.



- Да, есть новые стационары, но некому работать, не хватает врачей, лекарств, скорая помощь функционирует на пределе своих возможностей, и, чтобы сбить волну, необходимо вернуться к жесткому карантину, как весной, - считает кандидат медицинских наук Инга Номоева. С подобной позицией согласны и другие бурятские медики.



- На это, скорее всего, никто не пойдет, - констатирует Инга Номоева. - Поэтому нам остается только еще больше позаботиться о своем здоровье и иммунитете и ограничить контакты, ведь сегодня растут риски того, что в случае болезни могут отказать в госпитализации из-за переполненности стационаров.



Как говорят медики, сегодня в Бурятии спасение заболевших стало делом рук самих заболевших.



Дмитрий Родионов, «Номер один».