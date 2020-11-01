В Бурятии на средствах защиты от ковид-19 делают деньги все кому не лень

Бизнес на СИЗ построен на искусственно созданном ажиотажном спросе, «бонусах» и абсолютной непрозрачности закупок



Масочный коррупционный скандал в Иркутской области, где под подозрение Следственного комитета попал сын министра здравоохранения, поставивший в госучреждения совершенно «левые», несертифицированные медицинские маски, снова привлек внимание общественности к тому, как на эпидемии сколачивают многомиллионные состояния. В Бурятии, как выяснилось, бизнес на средствах индивидуальной защиты (СИЗ) также построен на искусственно созданном ажиотажном спросе, «бонусах» и абсолютной непрозрачности закупок.



«Наварились» на СИЗах



Напомним, что на прошлой неделе со своего поста снята министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева, чей сын в разгар эпидемии получил (традиционные торги в связи со спешкой не проводились) многомиллионный контракт на поставку в госучреждения крупной партии медицинских масок. Однако вместо этого соседняя область получила низкосортный контрафакт с ущербом в 40 млн рублей. Сын министра арестован по обвинению в мошенничестве и дает показания.



В Бурятии ситуация с поставками средств индивидуальной защиты также далека от идеальной, но громких уголовных дел пока нет. Возможно, это связано с тем, что иркутские силовики работают жестче, чем бурятские, не оглядываясь ни на кого. Хотя неразбериха и бардак с поставками масок в Бурятии налицо, прежде всего, в коммерческом обороте.



Так, при оптовых ценах на простые медицинские маски в 3-3,5 рубля за штуку в торговых сетях Бурятии они продаются нередко за 12-15 рублей, а то и выше. Удивительно, что цены на жизненно необходимые изделия устанавливаются бизнесменами фактически с пятикратной наценкой. Причем часто берутся для продажи самые дешевые и некачественные варианты, порой откровенный китайский брак, и эти маски вообще ни от чего не защищают.



Как сообщил «Номер один» один из улан-удэнских производителей масок, «нередко закупаются самые некачественные маски, хотя по примерно таким же ценам можно купить более кондиционную продукцию». Как отмечает источник, «если бы владельцы бизнеса сами принимали решение, какие маски приобрести, они выбрали бы сопоставимые по ценам, но более качественные изделия». Но решения принимают непосредственно менеджеры по закупкам, которые хотят получить в свой карман неофициальный бонус и поэтому берут все, что им предлагают. Причем во многих учреждениях торговли фактически навязывают покупку товара с накрутками, в противном случае отказывая в обслуживании.



«Маски-шоу»



Одну из подобных скандальных историй рассказал в соцсетях улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов.



- Зашел в супермаркет, а меня кассир отказалась обслуживать, потому что я без маски, - возмущается он. - Тогда я им решил устроить «маски-шоу», остановив торговлю на кассе и потребовав объяснения, на каком основании они это делают.



В результате руководство магазина показало ему «невнятную ксерокопию какого-то документа, в котором говорилось что-то о санитарных мерах». По словам общественника, если бы маски продавались или выдавались на входе в заведение, это имело бы какой-то смысл, «но в реальности человек без маски проходит через весь торговый зал, отстоит очередь в кассу, а только потом его заставляют купить маску и обслуживают».



Как рассказал «Номер один» Алексей Карнаухов, доводы обслужить без покупки им маски не возымели успеха. И тогда общественник прилюдно откусил неоплаченный им батон. Демарш закончился вызовом полиции. Впрочем, оформлять протокол за нарушение масочного режима полицейские не стали, поскольку идиотизм ситуации был налицо. В итоге скандального покупателя вынуждены обслужить без маски, на чем конфликт завершился.



Тем не менее член Общественной палаты Бурятии Борис Данилов убежден, что государство обязано взять под контроль ценовую вакханалию с масками.



- Как говорится, на чужой беде свой бизнес не построишь, ведь этот товар жизненно необходим и должен продаваться по разумным ценам, - отмечает он. - Возможно, даже в ряде случаев маски должны выдаваться людям бесплатно.



Тем не менее, несмотря на дороговизну и редкие демарши против огромных «масочных» накруток, в Бурятии бизнес на них процветает, поскольку подпитывается не только сезонным всплеском насморка, простуды и ОРВИ, но и подъемом регистрации ковид-19. Рост продаж средств защиты и прибыль возрастают, прежде всего, на фоне нагнетания паники, когда народ готов покупать все, что угодно, по любым ценам.



«Время делать бабки»



Однако, как выяснилось, в Бурятии статистический подъем коронавирусной инфекции этой осенью вызван сочетанием двух факторов. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора, если в апреле 2020 года в Бурятии провели 28 тыс. лабораторных исследований (ПЦР-тестов), то уже в сентябре их число выросло до без малого 68 тысяч.



Логично, что чем больше граждан тестируются, тем больше случаев инфицированных выявляется. Во-вторых, более чем двукратный рост тестирования в Бурятии еще сильнее исказил общую картину вирусной выявляемости. Ведь, как жалуются бурятские медики, многие тесты, поставляемые в регион, в больших количествах выдают искаженные результаты. В итоге приходится делать их многократно и полагаться на проверенные методы: компьютерную томографию, рентгенографию и клинические проявления ковида. Кстати, первые два метода дают облучение для пациентов, и полезными эти процедуры не назовешь.



- Недавно в стационар с кашлем и высокой температурой поступил по скорой один влиятельный чиновник, об этом он никого в известность не поставил, и его не узнали, поставив обычный ПЦР-тест, - рассказывает информированный источник из сферы здравоохранения РБ. - Потом, когда уже положили в палату и спохватились, что это влиятельный пациент, поставили ему уже другой, московский тест, и он не показал ничего. Но поскольку его уже госпитализировали, то быстро вылечили от обычного ОРЗ и выписали.



Похоже, именно в результате искаженных результатов тестирования могут и заниматься «ковидные» койки. Не случайно в своих ежедневных региональных «коронавирусных» обзорах четко выделяется число больных ковидом и больных с лабораторно-подтвержденным диагнозом. Эти группы лиц постоянно показывают количественные расхождения.



Ситуацию с массовым тестированием в Бурятии наш источник охарактеризовал «дурдомом», по его словам, проблемы с частыми ложными результатами ПЦР-тестов серьезно осложняют им работу в области борьбы с коронавирусом. Судя по всему, без вмешательства правоохранительных органов и здесь не обойтись, и речь может идти не только о пресловутых масках, но и о целой линейке средств антивирусной защиты - от тестов до баснословно дорогих лекарств от коронавируса.



Добавим, что всего в Бурятии по состоянию на октябрь реализовано через муниципальные и частные структуры более 400 тыс. ПЦР-тестов на ковид, и можно только догадываться, о каких суммах прибыли идет речь, если стоимость одного тестирования доходит до 1800 рублей. Ожидается, что в Бурятии до конца года валовый объем по тестированию достигнет 1 млрд рублей. Видимо, для многих участников рынка известный лозунг «время делать бабки» остается руководством к действию в этот непростой для жителей Бурятии период.



Дмитрий Родионов, «Номер один».