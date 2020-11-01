Безопасность как основа

Почему ребенок должен развиваться в психологически благоприятной среде?
Знаете ли вы, что потребность в безопасности – одна из базовых у человека? Она необходима ему как воздух и еда, любовь и уважение. Как же важно, чтобы ребенок, начиная с семьи и школы, развивался в благоприятной обстановке, где он чувствует себя спокойно и уверенно. Оказывается, формирование в психологически безопасной среде позволяет ему лучше адаптироваться в жизни. Мало того, ребенок, выросший в любви и гармонии, способен преобразовать мир к лучшему. Об этом наша очередная беседа с кандидатом психологических наук Игорем Бадиевым.
Настороженность к школе
- Игорь Валерьевич, сейчас активно обсуждается проблема психологической безопасности личности? Расскажите, в чем ее суть?
- Вопрос психологической безопасности – это вопрос о психологическом благополучии человека, важнейшим аспектом которого является очень сложное для анализа понятие «психологическая безопасность». Этот вопрос достаточно остро стоит в системе образования и связан с созданием благоприятной образовательной атмосферы. Той среды, в которой ребенок чувствует себя в безопасности.
Почему это так важно? В образовательных организациях наши дети не просто учатся, ведь школы, ссузы, вузы – это важнейшие институты социализации человека. Давайте вспомним, когда мы были школьниками или студентами, как относились к образовательной среде? Не к конкретному учителю или однокласснику, а в целом? Какие мысли и чувства вызывало в нас слово школа? Согласитесь, что негативное настороженное отношение к ней сохраняется у многих на всю жизнь, хотя ничего конкретно плохого в школьные годы мы и не вспомним. Оговорюсь, что школой здесь я называю в целом все образовательные организации.
Получается, человек в этой образовательной среде не чувствует себя в безопасности. Разработка такого понятия, как психологическая безопасность образовательной среды в первую очередь связана с пониманием, что место, где мы получаем образование, проводим большую часть нашей жизни, является важнейшим институтом социализации и развития, и оно не должно вызывать негативные переживания. Нужно, чтобы мы могли относиться к школе положительно, доверять ей.
Получается, говорим о характеристике среды в самом широком смысле этого слова, поскольку она включает в себя не только каких-то конкретных ее участников (учителей или учеников), но и систему правил, норм, требований, традиций и так далее.
В связи с этим встает проблема создания психологически безопасной среды в образовательных организациях. Но прежде, чем приступить к ней, нужно понять, что же такое безопасность вообще? Традиционно в обыденном понимании под безопасностью понимают условия, в которых отсутствует опасность. Но действительно ли это так?
Например, мы находимся у себя в квартире, в которой знаем каждый уголок и чувствуем себя в безопасности. Действительно ли дома отсутствует опасность как таковая? Нет. Опасности подстерегают нас на каждом шагу, это и электричество, и водопровод, да мало ли что может случиться. По сути, понятие безопасности как отсутствие опасности не совсем адекватно реальности. Сейчас, когда говорят о безопасности, в первую очередь психологической, акцент смещается не только на характеристику среды, но и на характеристики самой личности. То есть насколько личность может противостоять тем или иным угрозам и опасностям.
Почему мы чувствуем себя в квартире безопасно? Нам все знакомо, мы уверены, что с возможными рисками сможем справиться. Допустим, знаю, что у меня розетка искрит, я принимаю меры – или вызываю электрика, или просто не пользуюсь ею. И не чувствую себя в безопасности, когда не знаю, какие риски меня поджидают и какими способами могу с ними справиться.
Зачем нам прописные правила?
Существуют два направления работы по исследованию и созданию безопасной образовательной среды. Это безопасность среды как таковой и безопасность личности.
Когда говорят о психологической безопасности образовательной среды, имеется в виду создание четких, хороших, понятных правил взаимодействия между людьми в этой среде. Чем более четкие и понятные правила, тем сильнее человек чувствует себя в безопасности. Он знает, что его ждет и что сделать, чтобы избежать имеющихся рисков.
Когда говорят о психологической безопасности личности, то это как раз таки умение человека справляться с различного рода трудностями. То есть насколько он стрессоустойчив, адаптивен, толерантен или нетолерантен к неопределенности. Это то, что определяет его собственную психологическую безопасность.
Поэтому, для того чтобы создавать какую-либо благоприятную в психологическом плане среду, необходимо действовать в двух направлениях. Первое - создавать условия среды, то есть четкие и понятные правила, нормы, традиции, и чем лучше они выражены, тем среда (именно среда) становится безопаснее. Способ их выражения может быть разный. В виде сводов правил или на уровне каких-то устных традиций, имеющих внешнее выражение.
- Сейчас модно украшать квартиры декоративными табличками типа «Правила нашего дома». Неужели они несут функцию создания безопасной среды в семье?
- Да, конечно. Это экспликат правил, то есть то, как себя нужно вести и как будут вести себя другие по отношению к тебе. Устав школы, правила класса или поведения в школе играют эту же функцию - установление психологической безопасности.
Единственное, возникает проблема, когда к этим вещам относятся формально. Когда устав школы, написанный зубодробильным языком, заброшен в стол и никто ему не следует. Никто даже не знает о его существовании. Естественно, это не работает. Правила должны быть озвучены и приняты всеми участниками.
- Наверное, правила не должны содержать наказаний и штрафов?
- Да, ведь это не Уголовный кодекс. Правила взаимодействия в безопасной среде формулируются в позитивном ключе, без использования отрицания и запрета, без частицы «не». Например, всем известны правила «у нас не бегают», «бегать запрещено», «не курить». Такая формулировка правил вызывает негативную реакцию, потому что воспринимается как некое ограничение. По сути, это не правило, это не что иное, как запрет, потому что правило предполагает добровольное их принятие. Поэтому запреты «не бегать» и «не курить» мы можем превратить в правила «у нас ходят пешком» и « у нас воздерживаются от курения». Согласитесь, посыл совершенно другой. Когда ты входишь в эту среду взаимоотношений, понимаешь, для того чтобы нормально здесь функционировать, нужно принимать те правила, по которым здесь живут.
Поэтому формирование психологически безопасной образовательной среды в первую очередь осуществляется через экспликацию таких позитивных правил. Тогда мы знаем, что от нас ждут, как нужно себя вести, чего ждать.
Добро порождает добро
Что касается психологической безопасности личности, то, собственно говоря, это результат формирования личности вообще.
Когда личность находится в безопасной образовательной среде, то ее способности адаптироваться становятся все выше и выше. Что в этом плане удивительного? Попробую объяснить. Чем благоприятней среда, в которой формируется и развивается личность, тем более адаптивной становится личность.
Есть такая убежденность, что трудности закаляют. Да, они определенным образом закаляют, развивают силу воли и прочее. Но связано ли это со способностью приспосабливаться к различным ситуациям? Связано ли это с толерантностью к неопределенности? Вероятно, нет. Поскольку закаливание через трудности делает личность более жесткой и ригидной, менее подвижной, соответственно, и менее адаптивной.
Мы можем убедиться в этом на примере жизни подростков, которые жили и воспитывались в депривационных условиях, в очень неблагоприятной среде. Они умеют выживать – трудно себе представить, что бы такого ребенка могло сломить и в какой бы среде он не выжил. Однако помести его в благоприятные условия, адаптация будет для него очень и очень трудной. Ребенок будет периодически пытаться нарушать установленные правила и нормы поведения, пытаться из неблагоприятной среды сделать ту самую для него привычную неблагоприятную.
- Почему так происходит?
- Потому что к неблагоприятной среде он привык, она ему знакома, он знает здесь все риски и опасности, а также способы справиться с ними. А благоприятная среда, наоборот, оказывается для него тем, что несет непонятную, откуда-то взявшуюся угрозу. В итоге он сам создает неблагоприятности, чтобы их преодолевать.
Если же мы возьмем личность, воспитывавшуюся в психологически благоприятной среде, которая росла и формировалась хорошо, успешно и адаптивно, то, попадая в неблагоприятную среду, она не только будет хорошо к ней адаптироваться, но и преобразовывать ее в благоприятную среду.
- Получается, формирование личности в психологически безопасной благоприятной среде может решить извечную проблему как сделать мир лучше?
- Да. Именно поэтому дети, кто живет и воспитывается в психологически безопасной атмосфере, несут с собой по жизни эту психологическую безопасность и благоприятность. Все вокруг делают таким. А те, кто вырос в неблагоприятной среде, которых третировали, унижали, запугивали, подавляли, несут с собой этот негатив и создают вокруг себя такую же среду. Вот почему важно создание благоприятной, психологически безопасной окружающей среды.
- Но с чего начать ее создание?
- В первую очередь, через экспликацию правил поведения, основыванных на уважении личности. Но начинается все, конечно, с семьи, из дома. Все знают гуманистические принципы – уважение к личности, свободе, ответственность, но вопрос заключается в том, насколько эти правила и нормы поведения соответствуют этим принципам или не соответствуют. Очень часто оказывается, что не соответствуют. Собственно говоря, в этом и заключается проблема. Можно создать такие правила, ясные, четкие и понятные, но которые, по сути, будут создавать не безопасность, а, наоборот, ситуации опасности через систему запретов, штрафов и санкций.
- Но эти виды наказаний оправдываются воспитательными целями…
- Да, об этом говорят в контексте воспитательных целей. Дескать, если ребенок не научится следовать требованиям, то из него ничего путного не вырастет. Но требования бывают разные, одно дело - единичные требования и другое - когда это происходит систематически. Суть в том, что сама система должна быть безопасной.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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