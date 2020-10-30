В Бурятии стали требовать от переболевших COVID-19 работников избыточные документы

Для выхода на работу после амбулаторного лечения от коронавируса нужен только больничный, предупредили власти



В Бурятии часто регистрируются случаи, когда работодатель требует у сотрудника, проходившего лечение от коронавирусной инфекции на дому, постановление Роспотребнадзора для допуска к работе, сообщила на очередном заседании Республиканского оперативного штаба эпидемиологическая служба.



«Если человек прошел курс лечения и здоров, закрывается больничный лист. По Трудовому кодексу основанием допуска к работе является больничный лист. Некоторые работодатели требуют дополнительно к больничному листу постановление Роспотребнадзора. Это избыточная, излишняя мера», - рассказала заместитель руководителя республиканского управления Роспоребнадзора Валентина Бальжанова.



На сегодняшний день определен алгоритм выдачи постановлений об изоляции для амбулаторных пациентов. Перечень больных, которые проходят лечение на дому, эпидемиологам направляет минздрав, и пациенту выдается постановление.



После завершения лечения пациент получает больничный лист и предоставляет его своему работодателю. Для допуска к возобновлению работы других документов не требуется.

Также организациям и предприятиям напомнили о необходимости обеспечить сотрудникам возможность получения электронных листков нетрудоспособности.



«Обращаемся ко всем предпринимателям, ко всем собственникам, работодателям, оформляйте электронный больничный лист, не требуйте, пожалуйста, у своих работников бумажные больничные листы. Если человек приходит, требует, конечно, мы организовываем, это право человека реализуем. Но в сложившихся условиях преимущества электронного больничного, как для работника, так и для медиков, очевидны. Система здравоохранения готова и предлагает всем электронную выписку больничных листов», - подчеркнула министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.



Фото: egov-buryatia.ru

