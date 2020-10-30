В Бурятии создается он-лайн школа по лекарственному растениеводству

В проект по его развитию на Байкальской природной территории включились владельцы «дальневосточных» гектаров»



Более 100 фермеров, владельцев КФХ и личных подсобных хозяйств из районов Бурятии продолжают свое участие в проекте по развитию лекарственного растениеводства на Байкальской природной территории.

«Мы продолжаем сотрудничество с теми фермерами, кто заинтересован в диверсификации или расширении своего агробизнеса. Также в этому году в проект включились владельцы «дальневосточных» гектаров», - сообщила Лариса Бочанова, руководитель Агентства по связям с общественностью Бурятии.



Напомним, проект стартовал в 2017 году по инициативе этой общественной организации. В течение двух лет, с 2017-го по 2019-й год, реализация проекта поддерживалась Фондом президентских грантов. С участием научных экспертов на базе пилотных площадок Байкальской природной территории (трех регионов - Иркутская области, Бурятии и Забайкальского края) отрабатывались технологии выращивания лекарственных культур, применяемых в западной и восточной медицинах. Создан семенной фонд редких и ценных лекарственных растений. В настоящее время отрабатываются технологии промышленного выращивания.



«Есть расхожее мнение, что качество сырья дикоросов лучше. Однако наши лабораторные исследования, говорят о том, что содержание биологически активных веществ в выращенных нами культурах не меньше, чем в дикорастущих аналогах, и отвечает требованиям фармакопии», - рассказывает эксперт проекта, завлабораторией медико-биологических исследований Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, доктор фармацевтических наук Тамара Асеева.



Выращивать лекарственные культуры – вполне рентабельный бизнес, утверждает эксперт. В этом году акцент в работе с фермерами сделан на отработке технологии выращивания родиолы розовой, в народе это растение называют «золотым корнем». ъ



«На черном рынке китайские скупщики принимают сырье родиолы розовой у населения в среднем по 300 рублей за килограмм, сушат и продают уже как минимум по 1-1,5 тысячи рублей. В Маньчжурии она уже 3-4 тысячи стоит. На мировом рынке сегодняшняя цена - 96 долларов. Вот и считайте экономику. А мы за 3 копейки контрабандой вывозим сырье за границу, а потом его же по бешенным ценам покупаем. На сегодня свыше 90% лекарственного фармсырья импортируется в страну. Львиная доля - из Китая. Вот такой кругооборот», - рассказывает она.



По результатам сезона этого года при небольшой грантовой поддержке правительства Бурятии (300 тысяч рублей) в республике создается он-лайн школа по лекарственному растениеводству. В настоящее время разрабатывается сайт (интернет платформа), контентом которого станут результаты работы с фермерами. В дальнейшем, на базе он-лайн школы будут проводиться вебинары и консультации по вопросам выращивания лекарственных растений для всех желающих.



«Всю работу с участниками проекта, среди них много представителей социально– незащищенных категорий населения сельских районов Бурятии, мы выстраивали в очном режиме. Итоговой семинар с презентацией итогов работы 2020 года и выдачей удостоверения о повышения квалификации, мы проведем в ноябре в он-лайн режиме», - уточнила Лариса Бочанова.



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