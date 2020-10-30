Бурятия направила 12 млн рублей на кислородную поддержку новых ковидных коек

В условиях возрастающей заболеваемости COVID-19 необходимо создавать запас коек с кислородом, подчеркнул глава республики Алексей Цыденов



В Бурятии республиканский оперативный штаб принял решение о финансировании из регионального бюджета мер по обеспечению кислородом дополнительно развернутого коечного фонда. Количество коек с кислородной подводкой увеличивают в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19, увеличением числа больных, нуждающихся в кислородотерапии, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Больнице скорой медицинской помощи, в которой в короткие сроки перепрофилирована 461 койка для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, выделены дополнительные финансовые средства: 6,8 миллиона рублей будут направлены на монтаж системы газоснабжения на 242 койки, протягивание дополнительных магистралей от кислородной станции до здания стационара. С учетом увеличения числа кислородных точек для бесперебойного цикличного снабжения кислородом необходимо также приобретение дополнительных кислородных баллонов. Сегодня стоимость всех этих работ по БСМП составляет более 8 миллионов рублей. Ранее БСМП было выделено 4,8 миллиона рублей на оснащение 58 точек.



Республиканской клинической инфекционной больнице также требуется монтаж дополнительного кислородопровода и закупка кислородных баллонов и криобаллонов. Общее финансирование по объекту составит 3,5 миллиона рублей.



Финансирование получит и Селенгинская больница Кабанского района, в которой развернуто 111 коек для лечения больных COVID-19. В ней запланировано устройство наружного кислородного бокса. А в центре медицинской реабилитации в поселке Верхняя Березовка, в котором сейчас разместился ковидный стационар на 70 коек, будет отремонтирован старый кислородопровод.



«В условиях возрастающей заболеваемости COVID-19 необходимо создавать запас коек с кислородом. Поручения минздраву, минфину и минстрою – эти мероприятия реализовать в кратчайшие сроки. На сегодняшний день в ковидных стационарах 77 пациентов получают интенсивную терапию в палатах реанимации», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru

