Власти Бурятии возьмутся за таксистов

Они не надевают маски и не требуют этого от пассажиров





В Бурятии мобильные группы трижды в неделю проводят рейды в общественном транспорте и в такси, и ежедневно - в местах массового скопления граждан. Проведено пять рейдов на межмуниципальном транспорте и восемь рейдов по городским маршрутам. Всего мобильными группами по транспорту проверено 399 объектов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Все вы увидели за последние дни, что работа по профилактике соблюдения эпидемиологических требований приняла системный характер. Особое внимание уделяется продовольственным рынкам, торговым центрам, крупным магазинам, пунктам общественного питания. Также наше внимание обращено на обеспечение профилактических мер на транспорте. Если в муниципальном транспорте, в маршрутках, водители соблюдают масочный режим, требуют этого и от пассажиров, то есть еще слабые места в части работы легкового такси. Необходимо усилить работу в этом направлении. Здесь регистрируем много нарушений – приезжает таксист, сам без маски и от пассажиров не требует. В день у него не один пассажир, конечно, риск распространения инфекции высок, - отметил зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.Контрольные мероприятия продолжаются и в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере услуг, общепита и торговли. По республике работают 93 мобильные группы. На сегодняшний день ими проверен 47221 объект. В отношении юридических лиц, не обеспечивших профилактические меры или нарушающих режим ограничений, составлено 60 административных протоколов.- Еще раз подчеркиваю – мы не гонимся за протоколами, наша главная задача сейчас – разгрузить медиков, усилив профилактику. Мы надеемся, что эта работа даст свои результаты, и наши жители станут меньше болеть, а система здравоохранения получит передышку. Я еще раз призываю жителей Бурятии соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию. Не ходить в гости, не посещать массовые мероприятия, которые проводят подпольно предприниматели, гоняясь за быстрой прибылью. Наше здоровье и здоровье наших родственников находится в наших руках, - обратился к жителям республики Пётр Мордовской.Фото: «Номер один»