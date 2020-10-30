В Улан-Удэ злополучную яму на дороге залатают только в следующем году

Из-за холода и снега сейчас сделать это уже нельзя





История с ямой на улице Балдынова в Улан-Удэ благополучно перетекает на следующий год. Как сообщили в мэрии города, в этом году исправить уже ничего нельзя из-за минусовых температур и снега. Кроме того, на данном участке планируется проведение дополнительных работ по восстановлению сетей водоснабжения.

Напомним, в 2018 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» на ул. Балдынова провели ремонт. Затем на этом участке ООО «СМП-10» по заказу МУП «Водоканал» проводила работы по прокладке водопровода под дорогой, в связи с чем свежеуложенный асфальт был вскрыт, после чего этот участок заасфальтировали.В ходе мониторинга эксперты ОНФ обратили внимание на большую яму, образовавшуюся здесь. Впоследствии выяснилось, что провал на улице Балдынова произошел в результате разрушения сетей коммуникаций под дорогой. Подрядной организации, проводившей эти работы, было указано произвести восстановительные работы сетей коммуникаций и в том числе устранить последствия провала в рамках гарантийных обязательств.Между тем активисты ОНФ уже направили обращение в прокуратуру Бурятии по поводу некачественно проведенного ремонта дороги на улице Балдынова. Они просят надзорное ведомство проверить деятельность городской администрации и ответственных лиц по содержанию и ремонту данной дороги и применить к ним предусмотренные законом меры.«Наибольшая проблема, на мой взгляд, в том, что в данном случае полностью дискредитирован проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», призванный обеспечить безопасность для всех участников дорожного движения. Новой дороге всего два года, но из-за халатности и бездействия городских властей она на протяжении всего этого времени находится в ненормативном состоянии. Гарантийный ремонт выполнен лишь на бумаге», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко.Фото: vk.com/dtp_03