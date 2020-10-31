В Бурятии вновь побит рекорд по заболеваемости коронавирусом

По информации управления Роспотребнадзора, в республике на утро 31 октября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 11 566. 65% (7555) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За последние сутки диагноз подтвердили ещё у 235 человек. Тем самым, обновлён рекорд по суточному приросту. Прежний рекорд составлял 226 заражённых.

Из 235 новых случаев COVID-19 139 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Эти люди связывают своё заболевание с посещением мест торговых центров, магазинов, кафе и проездом в общественном транспорте без масок. Остальные – контактные лица, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными больными COVID-19.



С начала пандемии выздоровели 7910 человек, или 68%. Накануне вылечились 138 человек, больше всего (54) выписаны из БСМП.



За последние сутки умерли ещё восемь больных коронавирусом. Столько же умирало в предыдущие два дня, а до этого был поставлен печальный рекорд – сразу девять летальных исходов за сутки. Всего же за весь период скончались 74 человека.



На сегодня в стационарах Бурятии получают лечение 2094 пациентов с коронавирусом. В их числе 36 детей. 75 больных находятся в реанимации.



Ещё 1388 пациентов проходят амбулаторное лечение. Под медицинским наблюдением находятся 7689 человек.



Больные коронавирусом лечатся в инфекционной больнице, стационарах по ул. Пирогова 30 «а», по ул. Солнечная 4 «а», на Верхней Березовке д.2 «д», на ул. Павлова д.12, в Центре восточной медицины, в детской республиканской клинической больнице, кожно-венерологическом диспансере, БСМП, противотуберкулёзном диспансере, перинатальном центре, госпитале минобороны, в Баргузинской, Баунтовской, Гусиноозёрской, Еравнинской, Заиграевской, Закаменской, Иволгинской, Кабанской, Кижингинской, Курумканской, Кяхтинской, Муйской, Мухоршибирской, Окинской, Петропавловской, Прибайкальской, Тункинской, Хоринской районных больницах и ЧУЗ больнице города Северобайкальск.



Круг контактных лиц составляет 4720 человек.



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