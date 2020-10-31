Жители Бурятии написали письма морякам

29 октября, в День основания Российского военно-морского флота, ОНФ в Бурятии опубликовало ролик в рамках акции «Письмо на корвет».







В конце сентября, к 10-летию подвига матроса Алдара Цыденжапова, ОНФ запустил проект, в котором приняли участие сотни людей со всей республики.

В декабре 2020 года на боевую вахту в составе Тихоокеанского флота выйдет корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Отметим, что на нём служат шесть моряков из Бурятии.

За месяц в акции приняло участие несколько сотен людей со всей республики. В адрес моряков пришли теплые, душевные письма – стихотворения, пожелания, открытки, рисунки, ролики и поделки. Их писали с благодарностью и добрыми пожеланиями школьники, люди старшего поколения, волонтёры и даже моряки в запасе.

По лучшим письмам сняты ролики с участием артистов Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева и Молодёжного художественного театра г. Улан-Удэ.

Региональное отделение ОНФ благодарит всех участников акции за отклик и сообщает, что все письма будут направлены капитану корвета в Комсомольск-на-Амуре.

Напомним, 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж эсминца «Быстрый» находился на борту и готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Около девяти секунд он находился в центре пожара. После устранения утечки он смог самостоятельно выбраться из охваченного пламенем отсека, получив сильнейшие ожоги. Оперативные действия Алдара и его сослуживцев привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться и нанести мощный урон эсминцу, на котором было около 300 человек.

Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября его не стало. Алдару оставалось служить меньше месяца.

Алдару Цыденжапову посмертно присвоили звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

30 июня 2016 года в Улан-Удэ открыли памятник Алдару Цыденжапову. 13 октября 2017 года школе № 57 г. Улан-Удэ присвоено имя Алдара Цыденжапова.