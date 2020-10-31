31.10.2020
В Бурятии родители пожаловались на чрезмерную загруженность школьников домашними заданиями

В Бурятии родители пожаловались на чрезмерную загруженность школьников домашними заданиями

Семиклассникам велели на каникулах самостоятельно изучить больше десятка параграфов

На чрезмерную загруженность своих детей стали жаловаться родители из города Кяхта. По их мнению, в первой школе ученикам задали непомерно огромный объем материалов для домашнего изучения. В качестве доказательства они выложили в группе «Аноним Кяхты» даже фотографию домашнего задания по одному из предметов. Список получился довольно внушительный – на страницу рукописного текста. 

- Интересно, почему дети должны сами обучаться столь трудным предметам? Что в голове у этого учителя? Директор говорит идите к завучу, завуч говорит, что надо ждать конца каникул, учитель на больничном. А нам что делать? Решать вот это все? – пишут родители в соцсетях. 

В ситуацию вмешались специалисты из управления образования района. В результате, «завучем школы была проведена разъяснительная работа с молодым учителем, который работает в школе первый год». Судя по всему, теперь детям не придется все каникулы корпеть над учебниками. 

Фото: "Номер один". 

Общество
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