Семья из Бурятии участвует во всероссийском конкурсе

Уроженка Бурятии Валентина и ее супруг Сергей участвуют в конкурсе «Интернациональная семья». Они представлены как пара «бурятка и русский».

Они познакомились в Москве накануне Сагаалгана.

- Я родом из Бурятии, а он из Саратовской области. Мы совсем не похожи: невысокая азиатка и крупный синеглазый русский парень. Нас свела музыка, театр, тяга к новым открытиям, знаниям и любовь к вкусной еде. Нам невообразимо интересно друг с другом. Мы мечтаем, что нас будет много - в планах четверо детишек, мечтаем о своём большом доме - родовом гнезде. С нами наша любовь, Бог и вера в светлое будущее! – рассказывает Валентина о своей семье.

Конкурс «Интернациональная семья» приурочен ко Дню народного единства. Заявки на участие присылали со всей страны. Пары, которые прошли отборочный тур, получили профессиональную фотосессию. После снимки были опубликованы на сайте конкурса. Финалисты борются за главный приз – путёвку в Крым на двоих.

Победите пара, набравшая наибольшее количество голосов, сделать выбор можно до 4 ноября.

Помимо Валентины и Сергея за главный приз борются еще семь пар.

Чтобы проголосовать за семью из Бурятии, нужно зайти на сайт https://internationalfamily.ru, найти их фотографию и нажать на кнопку «Проголосовать».