В Бурятии за сутки зарегистрировано 237 новых случаев коронавируса

Умерло 8 пациентов



В Бурятии на 1 ноября зарегистрировано 11 803 (+237) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. 65% (7676) инфицирования приходится на жителей г.Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 182 (+8) человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 7998 (+88) человек.



Из 237 новых случаев COVID-19: 156 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 4750 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2428 коек, занято – 2174, свободно - 254 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,5%.



На 08:00 ч. 01.11.2020 проходят амбулаторное лечение 1449 пациентов с COVID-19, наблюдается 8315 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 971 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 72 679 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам профилактических мероприятий работают телефоны горячей линии Управления Роспотребнадзора 89021693540, 411078 412883. Обращения также принимает диспетчерская служба 112.



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