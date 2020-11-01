Солбон Лыгденов: Я не знаю когда выйдет в прокат "321-я Сибирская"

Известный бурятский режиссер сообщил, что судьбу кинокартины решают продюсеры в Москве и Лос-Анджелесе



Известный режиссер из Бурятии Солбон Лыгденов сообщил в соцсетях о том, что дата выхода долгожданного фильма "321-я Сибирская" в прокат пока не известна. Судьбу кинокартины решают генеральные продюсеры.



"Я не знаю когда выйдет в прокат 321-я! Это теперь решают ген продюсеры в Москве и Лос-Анджелесе... Даже не спрашивайте! Я не меньше вашего хочу всем вам показать нашу кинокартину!", - написал режиссер в своем Facebook.



И жители Бурятии, а также все, кто с нетерпением ждет выхода фильма Солбона Лыгденова поддержали.



"Гордость за Вас и Ваши старания";

"Солбон, желаю успеха и успешной реализации всех проектов! Пусть будут везде и всегда люди, которые понимают и помогают делать Кино, Жизнь, Память..."

"Ждем премьеру в Якутске";

"Хорошо, если б фильм вышел в этом, юбилейном году!";

"Все состоится. Терпения Вам и всем нам, Успехов во всем! Благодарим Вас!";

"Молодец старшина!" и др.



Напомним, фильм режиссера Солбона Лыгденова посвящен участию в сражениях под Сталинградом 321-й стрелковой дивизии второго формирования, укомплектованной уроженцами восточно-сибирских регионов. Съемки продолжались почти три года, бюджет картины составил около 45 млн рублей, не считая пожертвований простых граждан. Фильм состоит из нескольких серий, на предпоказе продемонстрировали только первую часть – «Братья». Она посвящена боям в самом Сталинграде одного из полков 321-й стрелковой.



Закрытый предварительный показ «режиссерской» версии «321-й Сибирской» состоялся 26 декабря 2018 года. Фильм получил высокую оценку у зрителей. Ожидалось, что картина выйдет в широкий прокат еще в 2019 году.



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