В Бурятии выбрали лучшие сувениры в Сибири и на Дальнем Востоке

Финалисты региональных конкурсов представят свои работы в общенациональном финале
Финал регионального этапа конкурса «Туристический сувенир» Сибири и Дальнего Востока прошел 29 октября в формате онлайн-форума в Улан-Удэ. Финалисты региональных конкурсов представят свои работы в общенациональном финале. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
На конкурс было подано 517 заявок из 16 регионов Сибири и Дальнего Востока. От Сибирского федерального округа в общенациональный финал вышли 82 сувенира, от Дальневосточного федерального округа - 80 сувениров. Из них 47 - от Бурятии.
Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится ежегодно с 2015 года. Конкурс направлен на возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие рынка отечественной туристической сувенирной продукции. В конкурсе «Туристический сувенир» принимают авторы и производители сувениров, мастера народно - художественных промыслов, музеи.
Победителей выбирают в нескольких номинациях: сувенир региона, этнографический сувенир сувенир события, сувенир туристического маршрута, гастрономический сувенир (напитки), гастрономический сувенир (еда), идея туристического сувенира, сувенир-игрушка, сувенир музея, сувенир города, линейка туристических сувениров региона, Grand Total.
С победителями можно ознакомиться по ссылке.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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