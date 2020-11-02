Житель Улан-Удэ едва не лишился пенсии из-за сокращенного имени в документах

Доказать право на пенсию мужчине помогла прокуратура





В Улан-Удэ прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его пенсионных прав.

«Пенсионный орган отказал заявителю в выплате страховой пенсии по старости досрочно в связи с невключением в страховой стаж периода его работы в колхозе «Знамя Ленина». Отказ мотивирован тем, что в лицевых счетах о назначении заработка указано сокращенное имя гражданина», рассказали в прокуратуре Бурятии.Для восстановления нарушенных прав гражданина прокурор обратился в суд с иском к Пенсионному фонду. Суд требования прокурора удовлетворил. В настоящее время мужчине назначена и выплачена пенсия.Фото: «Номер один»