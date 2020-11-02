Грехи излагать на бумаге, руки батюшкам не целовать

Русская православная церковь содействует просьбам Роспотребнадзора
Вторая волна коронавируса привела к серьезным ограничениям в Русской православной церкви. Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил циркулярное письмо в епархии о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Православная Бурятия».
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«В последние недели существенно увеличилось количество заболевших коронавирусной инфекцией в России. Главный санитарный врач России Анна Попова издала постановление, предписывающее ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, а также обратилась к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии в проведении профилактических мероприятий в храмах. Патриарх благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие уже известные правила», - говорится в письме.
Их более десятка. Отметим некоторые. Дежурство в храме приходских сторожей, иных сотрудников или волонтеров на всем протяжении времени открытия храма для посетителей. Дежурные должны допускать людей в храм лишь при наличии у них гигиенических масок, которые должны быть надеты во время присутствия в храме. Священнослужителям при общении с прихожанами тоже должны носить маски, в том числе при совершении исповеди. Рекомендовать исповедующимся готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику.
Кроме того, священнослужителям рекомендовано воздерживаться от преподания руки для целования. Священнослужители обязаны дезинфецировать руки антисептиком непосредственно перед совершением проскомидии, а церковнослужители и все сотрудники храма — перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору.
Крестить, венчать и отпевать тоже необходимо с соблюдением вышеизложенных правил. А монастырях в случае заболевания хотя бы даже одного насельника (насельницы) монастырь должен быть закрыт на 14-дневный карантин с проведением профилактических мероприятий (а именно: тестирования всех насельников или насельниц; проведения дезинфекции посещений). В регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры.
Напомним, что РПЦ вносит и молитвенный вклад в борьбу с COVID-19. В начале ноября митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил особую молитву об избавлении от распространения новой коронавирусной инфекции. Владыка молился перед чтимым образом святителя Иннокентия Московского с частью его святых мощей.
А 12 ноября митрополит Иосиф совершил объезд Улан-Удэ с чтением молитв и с чтимой святыней — образом Небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки с частицей его святых мощей. Владыка молился о спасении Бурятии от коронавируса.
Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru
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