В Бурятии общее число заболевших COVID-19 превысило 12 000

Мрачные итоги октября: число заболевших COVID-19 в республике выросло на 65%



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 12 039. Это на 236 случаев больше, чем было в воскресенье, 65% (7787) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией девять человек (191 человек с начала пандемии), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 236 новых случаев коронавируса: 183 человк обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4780 человек.



В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 2182 пациента. Проходят амбулаторное лечение 1611 пациентов с COVID-19, наблюдается 9125 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2428 коек, занято – 2182, свободно - 246 коек. Занятость коечного фонда составляет 89,9%.



В обсерваторе находится 14 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4521 человека, с нарастающим итогом – от 489 519 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии с 1 по 31 октября количество выявленных заболевших COVID-19 выросло на 65%. По росту заболеваемости республика третье место среди регионов ДФО, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



В целом в Дальневосточном федеральном округе прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составил 47%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении ДФО занимает первое место среди семи федеральных округов. По России за месяц количество выявленных зараженных выросло на 38%.



По итогам семи прошедших месяцев доля выявленных заболевших в Бурятии составляет 12% от всех регионов Дальневосточного федерального округа. По этому показателю Бурятия занимает четвертое место в округе. По сравнению с началом апреля доля инфицированных в республике уменьшилась на 28% (с 40% до 12%).



По данным ИЦК, в ДФО на 1 ноября выявлено 96 404 случаев COVID-19. За все время выздоровело 69 135 человек, не справились с болезнью 916 человек.



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